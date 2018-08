’’ میں سلمان خان کی پیشکش قبول نہیں کرسکتی کیونکہ ۔ ۔ ۔‘‘ بگ باس سیزن 11 کی فائنلسٹ حنا خان نے دبنگ خان کی امیدوں پر پانی پھیردیا، زوردار جھٹکا دیای

ممبئی(ویب ڈیسک)بگ باس سیزن 11 کی فائنلسٹ حنا خان نے بالی ووڈ سلطان سلمان خان کی آفر ٹھکرادی۔

بالی ووڈ کے دبنگ اداکار سلمان خان کا شمار فلم نگری کے اُن سپر اسٹارز میں ہوتا ہے جس کے ساتھ ہر چھوٹے سے بڑا اداکار کام کرنا چاہتا ہے لیکن ایک اداکارہ ایسی بھی ہیں جسے سلمان خان نے آفر کی کہ وہ ان کے ساتھ چھوٹی اسکرین شیئر کریں تاہم بگ باس سیزن 11 کی فائنلسٹ حنا خان نے سلو میاں کی آفر ٹھکرادی۔

اداکارہ حنا خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر ویڈیو شیئر کی جس میں انہوں نے بالی ووڈ سلطان سلمان خان کے شو ’دس کا دم‘ میں شرکت نہ کرنے کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ ’میرے بہت سے مداح نہ خوش ہوں گے اور سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے شو میں شرکت کیوں نہیں کی لیکن میں اس بات کو واضح کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے سونی چینل کی جانب سے شو میں شرکت کرنے کے لئے کال موصول ہوئی تھی لیکن میں نے معزرت کرلی تھی۔

Whatt!!! Hina Khan Claims She was First Choice for appearing on #DusKaDum instead Of Shilpa Shinde, but She rejected it

Your Reaction?????#Sach or #Jhut @eyehinakhan @ShindeShilpaSpic.twitter.com/BWJZDyz8n3