مارٹن کوبلر کے بعد چینی سفارتکار لیجیان ژاؤ کا بھی دل پاکستان نے چرا لیا، دنیا کے سامنے کھل کر اعتراف کرلیا

اسلام آباد (ویب ڈیسک) سابق جرمن سفیرمارٹن کوبلر کے بعد چینی سفارتکار لیجیان ژاؤ کا دل بھی پاکستان نے چرا لیا جس کا اعتراف انہوں نے خود سوشل میڈیا پر کیا، ٹوئٹر پر اپنی مدت ملازمت مکمل ہونے پر انہوں نے پاکستان سے اپنی والہانہ محبت کا اظہار کیا اور بتایا کہ وہ بھاری دل کے ساتھ پاکستان چھوڑ رہے ہیں کیونکہ پاکستان نے میرا دل چرا لیا ہے ۔ یادرہے کہ لیجیان ژاؤ گذشتہ چار سال سے پاکستان میں قائم چینی سفارت خانے میں بطور ڈپٹی چیف آف مشن تعینات تھے اور ان کی مدت ملازمت مکمل ہوگئی تھی جس کے بعد انہیں اپنے وطن واپس روانہ ہونا پڑا۔ٹوئٹر پر اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے لیجیان ژاؤ نے لکھا کہ وہ پاکستان چھوڑ کر تو جا رہے ہیں لیکن ان کا دل بہت بھاری ہے کیونکہ اس ملک نے انکا 'دل چرا لیا ہے اور مجھے اب جانا ہے ۔

I am leaving Pakistan with a heavy heart, because Pakistan has stolen my heart, and I have to leave now. pic.twitter.com/TyED9swQaL