گزشتہ روز مریم نواز کی ریلی میں شریک ٹک ٹاک سٹار ” سعود بٹ “ بھی گرفتار ، پولیس وین میں بیٹھ کر ویڈیو پیغام جاری کر دیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )گزشتہ روز مریم نوازشریف کی نیب پیشی کے موقع پر لیگی کارکنان اور پولیس کے درمیان تصادم دیکھنے میں آیا جس کے بعد نیب دفتر کے باہر کا احاطہ میدان جنگ بن گیا اور پولیس نے کارکنان کی پکڑ دھکڑ شروع کر دی جس دوران ریلی میں شریک ” ٹک ٹاک “ سٹار سعود بٹ بھی گرفتار ہو ئے جن کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے ۔

تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز نیب دفتر کے باہر سے گرفتار ہونے والی لیگی کارکنان کو پولیس نے عدالت میں پیش کر دیاہے جہاں انہیں 14 روزہ ریمانڈ جیل منتقل کر نے کا حکم جاری کر دیاہے جن میں ٹک ٹاک سٹار ” سعود بٹ “ بھی شامل ہیں ۔

سعود بٹ کی گرفتاری کی ویڈیو سوشل میڈیا پر گزشتہ روز سے وائرل ہو رہی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس اہلکار ان کی کمر اور گردن پر تھپڑوں کی بارش کرتے ہوئے انہیں وین پر چڑھا رہے تاہم انہوں نے وین پر چڑھنے اور اندر بیٹھنے کے بعد ویڈیو پیغام ریکارڈ کر کے جاری کر دیاہے ۔

ویڈیو پیغام میں سعود بٹ کا کہناتھا کہ ”مریم نواز کی ریلی کے ساتھ آئے تھے ،گرفتاری کر لی ہے ، ڈنڈے سوٹے بہت چلے ہیں ، کوئی ٹیشن نہیں ۔ اللہ پاک مدد کرنے والا ہے ۔“

یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ سعود بٹ ٹک ٹاک پر تحریک انصاف کی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے دکھائی دیتے تھے ۔

