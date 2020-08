”جب کیس نہیں چلا سکتے تو ۔۔۔“ مریم نوازشریف ایک مرتبہ پھر میدان میں آ گئیں 

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )مریم نوازشریف نے ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہاہے کہ گاڑی پر پتھر ، اینٹیں اور جانے کیا کچھ برسایا گیا ، ان کی نیت بڑی واضح ہے ، جب کیس نہیں چلا سکتے تو ہراساں کیا جاتاہے ۔

تفصیلات کے مطابق مریم نوازشریف نے گھر پہنچنے کے بعد اپنی گاڑی کی ویڈیو بنائی اور اسے ٹویٹر پر شیئر کر دیاہے جس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ گاڑی پر چاروں طرف سے پتھر برسائے گئے ہیں ۔ مریم نواز کا اپنے پیغام میں کہناتھا کہ گاڑی کی حالت دیکھ کر اندازہ لگائیں ،گاڑی پر صرف پتھراو کیا گیا یا معاملہ زیادہ سنگین تھا،بلٹ پروف یا بم پروف گاڑی کی ونڈ اسکرین صرف پتھر لگنے سے ٹوٹ سکتی ہے؟ان کی نیت بڑی واضح ہے جب پراسیکیوٹ نہیں کر سکتے تو پھر تنگ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ گاڑی پر پتھر، اینٹیں اور جانے کیا کچھ برسایا گیا،ان کی نیت بڑی واضح ہے جب کیس نہیں چلاسکتے توہراساں کیا جاتا ہے۔

See this and decide if it was only pelting of stones or a well thought out act far more sinister in nature. The police were unaware that the car was an armoured one. What they intended to do is clear. When you can’t prosecute, persecute. pic.twitter.com/6FMCWwjjmV