محمد حفیظ نے بھی انگلینڈ میں بائیو سیکیور قوانین کی خلاف ورزی کر ڈالی، کس کیساتھ تصویر بنا کر سوشل میڈیا پر ڈال دی؟ بڑی مشکل میں پھنس گئے

ساﺅتھمپٹن (ڈیلی پاکستان آن لائن) انگلینڈ میں موجود پاکستانی ٹیسٹ کرکٹر محمدحفیظ گالف کھیلتے ہوئے بائیو سیکیورٹی پروٹوکول کی ممکنہ خلاف ورزی کر کے مشکل میں آ گئے ہیں اور بائیو سیکیور پروٹوکول کی خلاف ورزی پر انہیں آئسولیٹ کئے جانے کا خدشہ ہے۔

تفصیلات کے مطابق محمد حفیظ نے گالف کورس میں ایک خاتون کے ساتھ تصویر بناکر سوشل میڈیا پر شیئر کی تھی اور تصویر میں دیکھا جاسکتا ہے کہ انہوں نے بائیو سیکیور پروٹوکول پر عمل نہیں کیا۔

Met an inspirational Young lady today morning at Golf course. She is 90+ & & living her life healthy & happily.Good healthy routine ???????????? pic.twitter.com/3tsWSkXl1E