وزیراعظم  نے بیورو کریسی کے اعلی افسران پر بجلیاں گرادیں

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)وزیراعظم عمران خان نے گریڈ 21 اور 20 کے افسران کی ترقی کے لئے ہونے والے پرموشن بورڈ کے اجلاس کو روک دیا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے انکا کہنا تھا کہ' وزیراعظم کی سربراہی میں ایک اعلیٰ سطحی با اختیار بورڈ اپنے اجلاس میں افسران کی گریڈ 21 سے 22 میں ترقیوں کے فیصلے کرتا ہے۔اس بورڈ کا اجلاس دو ماہ کیلئے ملتوی کر دیا گیا ہے کیونکہ میں کارکردگی کے معمول کے تجزیوں سے ہٹ کر ان افسران کی حقیقی کارکردگی کا جائزہ لے رہا ہوں'۔

Under Chairmanship of PM, a high-powered Board sits to decide promotions of bureaucrats from BPS 21 to 22. This Board mtg has been postponed for a couple of months bec I am scrutinising actual performance of these officers on the ground beyond routine performance assessments.