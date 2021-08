پاکستان نے بھارت کا ریکارڈ توڑ دیا

گوجرانوالہ (ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان نے ایک منٹ میں 50ہزار پورے لگا کر بھارت کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق ' پلانٹ فار پاکستان ' مہم کے تحت سکول کے بچوں نے گوجرانوالہ میں ایک منٹ میں 50ہزار پودے لگاکر بھارت کا ریکارڈ توڑا۔بھارت نے یہ ریکارڈ چند سال قبل قائم کیا تھا۔

World Record: Children in Gujranwala planted 50k plants in a minute breaking India’s record and getting their name in the books! Its official now!