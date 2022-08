دبئی کے ولی عہد کی سڑک پر رکاوٹ ہٹانے والے پاکستانی ڈیلیوری بوائے سے ملاقات، تصویر سوشل میڈیا پر وائرل

دبئی (ویب ڈیسک) دبئی کے ولی عہد شیخ حماد بن محمد المکتوم نے سڑک سے رکاوٹ ہٹانے والے پاکستانی ڈلیوری بوائے سے ملاقات کی ہے جس کی تصویر جاری کی گئی جو کہ سوشل میڈیا پر صارفین کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔

دبئی کے ولی عہد شیخ حمدان بن محمد المکتوم نے پاکستانی ڈلیوری بوائے سے ملاقات کی اوران کے دوسروں کے کام آنے کے جذبے کو سراہا۔

شیخ حمدان بن محمد نے ٹوئٹر پر پاکستانی ڈلیوری بوائے عبدالغفور کے ساتھ اپنی تصویر شئیرکرتے ہوئے لکھا کہ عبدالغفور سے ملاقات اعزاز ہے۔ یہ ایسی مثال ہیں جس کی سب کو تقلید کرنی چاہئیے۔

An honor to meet you Abdul Ghafoor, a true example to be followed. pic.twitter.com/eRQ0nuYAZF