جنوبی کوریا کے 9 لڑاکا طیارے ہنگامی طور پر بھارت میں اتر گئے

نئی دہلی(مانیٹرنگ ڈیسک) جنوبی کوریا کے 9لڑاکا طیارے گزشتہ دنوں ری فیولنگ کے لیے ہنگامی طور پر بھارت میں اتر گئے۔ انڈیا ٹوڈے کے مطابق 9اگست کے روز اچانک کلکتہ کی فضاءمیں لڑاکا طیاروں کے سپرسانک ساﺅنڈ سے گونج اٹھی اور یکے بعد دیگرے جنوبی کوریا کے 9 بلیک ایگل طیارے کلکتہ ایئرپورٹ پر لینڈ ہوگئے۔ طیاروں کی لینڈنگ کا مقصد ری فیولنگ اور عملے کا آرام کرنا بتایا گیا ہے۔

Jet, set, rest! After participating in one of the largest aerospace exhibition held in Europe, these 9 striking Korean airforce ferry flights (Aircraft type: T50B) returned from the Airshow in UK and landed at #KolkataAirport for refueling and crew rest on 9th August 2022. pic.twitter.com/QEIPLBnBCD