"آرمی چیف کا رائل ملٹری اکیڈمی میں خطاب صرف فوج نہیں بلکہ پاکستان کیلئے اعزاز کی بات ہے" شہباز شریف کا ردِ عمل آگیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیر اعظم شہباز شریف نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے برطانیہ کی رائل ملٹری اکیڈمی کے خطاب کو پورے پاکستان کیلئے لمحہ فخریہ قرار دے دیا۔

اپنے ایک بیان میں شہباز شریف نے کہا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کا رائل ملٹری اکیڈمی سینڈ ہرسٹ برطانیہ سے بطور مہمان خصوصی خطاب صرف مسلح افواج ہی کیلئے نہیں بلکہ پورے پاکستان کیلئے اعزاز کی بات ہے۔

انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کا خطاب برطانیہ اور پاکستان کے سٹریٹجک تعلقات کا اعتراف اور پاکستان کی مسلح افواج کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابی کا عکاس ہے۔

COAS Gen Qamar Javed Bajwa's address at Royal Military Academy Sandhurst UK as chief guest is not just a matter of honour for the armed forces but also for Pakistan. This is a recognition of the Pakistan-UK strategic partnership & the success of our armed forces in war on terror.