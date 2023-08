سیما حیدر کا بھارت میں فلم کیلئے آڈیشن ، سچن غائب ہوگئے

نئی دہلی (ویب ڈیسک)آن لائن گیم کے دوران محبت اور پھر اس نوجوان کے پیچھے بھارت جانیوالی پاکستانی خاتون سیما حیدر اب بولی ووڈ میں قدم رکھنے کی راہ پر گامزن ہیں۔

آج نیوز کے مطابق سیما کو ایک بھارتی فلم ساز نے ان کی سرحد پار محبت پر مبنی فلم میں مرکزی کردار کی پیشکش کی ہے اور آج سیما نے اس فلم کیلئے آڈیشن بھی دیا ہے۔جمعرات کو سیما حیدر نے ”کراچی ٹو نوئیڈا“ نامی فلم کے لیے آڈیشن دیا جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ویڈیو میں سیما کو ایک مرد اداکار کے ساتھ سین پرفارم کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔

A Noida based film-maker is making a movie on Seema Haider and Sachin's lover story. pic.twitter.com/RLv8CAIgs2

رپورٹس کے مطابق، ”کراچی سے نوئیڈا“ کے آڈیشنز میں سیما حیدر اور سچن مینا کی کہانی بیان کی گئی ہے۔ فلم ”جانی فائر فاکس پروڈکشن ہاؤس“ کے بینر تلے بنائی جا رہی ہے۔میرٹھ میں مقیم ایک فلم پروڈیوسر امیت جانی نے حال ہی میں سیما حیدر سے ان کے گھر پر ملاقات کی اور انہیں اس منفرد لَو اسٹوری پر مبنی اپنی آنے والی فلم میں مرکزی کردار کی پیشکش کی۔

اتر پردیش کی انسداد دہشتگردی فورس کی طرف سے کلین چٹ ملنے کے بعد سیما نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے فلموں میں کام کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔سیما حیدر کو فلم میں را ایجنٹ کا کردار ادا کرنے کی پیشکش کی گئی ہے۔دوسری جانب امیت جانی نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں بجرنگ دل لیڈر مونو مانیسر کی جانب سے قتل کی دھمکی ملی ہے۔

نوئیڈا کے ساتھ ساتھ میرٹھ میں پولیس کو دی گئی اپنی شکایت میں جانی نے دعویٰ کیا کہ مونو مانیسر عرف موہت یادو نے انہیں واٹس ایپ کال پر دھمکی دی تھی کہ سیما حیدر نامی پاکستانی کو اپنی آنے والی فلم میں کاسٹ نہ کیا جائے۔آڈیشن کی ویڈیو سامنے آنے کے بعد بھارتی سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے تنقید دیکھنے میں آئی ہے، جبکہ کچھ نے سوال اٹھایا کہ ہیرو کے کردار میں سچن کو کیوں نہیں لیا۔

