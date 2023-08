مہوش حیات نے اپنی پروڈکشن کمپنی کے نام سے ہونیوالی دھوکہ دہی سے مداحوں کو خبردار کردیا

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان شوبز انڈسٹری کی خوبرو اور معروف اداکارہ مہوش حیات نے اپنی پروڈکشن کمپنی"پنک لاما فلمز" کے نام سے ہونے والی دھوکہ دہی سے مداحوں کو خبردار کردیا۔

تفصیلات کے مطابق اداکارہ مہوش حیات نے اپنی بین الاقوامی پروڈکشن کمپنی کے حوالے سے پھیلنے والی غلط معلومات کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کردیا۔اداکارہ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ایک طویل نوٹ جاری کیا جس میں انہوں نے کمپنی کی مستند ای میل واضح کرتے ہوئے بتایا کہ " میری فلم کمپنی "پنک لاما" سے رابطہ کرنے کا واحد ای میل ایڈریس یہ ہے۔" مہوش حیات نے کسی بھی دھوکے کانشانہ بننے سے خبردار کرتے ہوئے مزید لکھا کہ "اگر کوئی بھی میرے یا کمپنی کے نام سے اس کمپنی کا نمائدہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو جان لیں کہ یہ دھوکہ دہی اور جعلی ہے۔"اداکارہ نے مزید لکھا کہ"اگر آپ ان سب معلومات کے بعد بھی کسی دھوکہ دہی کا شکار ہوتے ہیں تو یہ ہماری زمہ داری نہیں ہوگی۔"انہوں نےلکھا کہ "یہ ایک مجرمانہ جرم ہے اور اگر آپ ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو براہ کرم اطلاع دیں۔"

This is to inform everyone that the only legitimate email address for contacting my film company, Pink Llama is

info@pinkllamafilms.com. If anyone contacts you on social media claiming to represent me OR the company, please know that it is fraudulent/fake. We advise against any…