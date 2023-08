ایشیا کپ کیلئے پاکستانی سکواڈ کا اعلان، تبصرہ کرتے بھارتی سپورٹس تجزیہ کار کی ایسی غلطی کہ انٹرنیٹ پر ٹھٹھہ لگ گیا

نئی دہلی(مانیٹرنگ ڈیسک) پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کی طرف سے افغانستان کے خلاف ون ڈے انٹرنیشنل سیریز اور ایشیاءکپ 2023ءکے لیے قومی سکواڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اس اعلان کے بعد بھارتی سپورٹس شوز میں بھی پاکستانی ٹیم پر تبصرے ہوئے اور ان تبصروں میں ایک سپورٹس تجزیہ کار نے ایسی غلطی کر دی کہ انٹرنیٹ پر ٹھٹھہ لگ گیا۔

بھارت کے معروف سپورٹس اینکر وکرانت گپتا اور ان کے ایک پینل ممبر پی سی بی کی طرف سے اعلان کردہ قومی ٹیم پر تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس دوران پینل ممبر ایسی غلطیاں کرتا ہے، جس سے ثابت ہو گیا کہ انہیں پاکستانی کھلاڑیوں کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات نہیں تھیں۔

ٹی وی شو سپورٹس ٹاک میں یہ تجزیہ کار پاکستانی مڈل آرڈر بلے باز طیب طاہر کو لیگ سپنر بتاتا ہے۔ اس کے بعد تجزیہ کار شان مسعود کی جگہ ٹیم میں سعود شکیل کا نام لیتا ہے، جو ون ڈے انٹرنیشنل میچوں میں ناقص کارکردگی کی وجہ سے ٹیم سے باہر ہو چکے ہیں۔اس دوران وکرانت گپتا بھی، جو کافی سینئر سپورٹس اینکر ہیں، چپ چاپ کھڑے اپنی ساتھی کو سنتے رہتے ہیں، گویا انہیں بھی ان کھلاڑیوں کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہوتا، ورنہ وہ اپنے ساتھی کی تصحیح کر دیتے۔

Indian cricket analyst reviewing Pakistan Cricket team for Asia Cup, apparently Tayyab Tahir is a spinner, and analysis on Saud Shakeel is The funniest????????. #TayyabTahir #SaudShakeel pic.twitter.com/d99dVA5S0Y