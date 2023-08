لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کرکٹ ٹیم کا ایک اور کھلاڑی دولہا بننے کوتیار ہے۔ قومی ٹیم کے آل راؤنڈر فہیم اشرف نے منگنی کرلی ہے۔ تقریب ان کے آبائی علاقے بھائی پھیرو میں ہوئی جس میں رشتے داروں اور دوستوں نے شرکت کی۔قومی کرکٹرز کی جانب سے فہیم اشرف کو انکی منگنی پر مبارکبادوں کا سلسلہ جاری ہے۔

قومی کرکٹرفہیم اشرف کی منگنی کی تقریب کی کچھ جھلکیاں آئیے آپ بھی دیکھیے↓

Congratulations my brother @iFaheemAshraf and best wishes for your engagement

اللہ کریم آپکی زندگی کی نئی شروعات میں خوشیاں بھردے آمین ثم آمین#FaheemAshraf pic.twitter.com/c3JMxNPP6H