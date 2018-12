شاہ داستان (3) شاہ داستان (3)

میری تسلی نہ ہوئی میں نے کہا ’’ آ پ انگلینڈ جاکر چیک اپ کرائیں، میں آپ کے سفر کا بندوبست کرتا ہوں‘‘۔طوعاً و کرہاً مان گئے۔

صرف یہ کہا ’’اتنی بھی کیا جلدی ہے‘‘۔

چند دن بعد بختاور شاہ نے کھانا کیا، میں کسی کام سے یہ کہہ کر کلب گیا کہ جلد لوٹ آؤں گا، وہاں مجھے اطلاع ملی کہ والد صاحب کو پھر ہارٹ اٹیک ہوگیا ہے۔ بھاگم بھاگ ہسپتال پہنچا، اوہ میرے خدا! میں وہ منظر کبھی نہیں بھول سکتا۔

جب تصور کرتا ہوں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے، وہ ایمبرجنسی روم میں ایک سٹریچر پر بے حس و حرکت پڑے تھے۔ ڈاکٹر حرکت قلب بحال کرنے کی سرتوڑ کوشش کررہے تھے، وہ ڈاکٹر پوری طاقت اور تیزی کے ساتھ دل کی مالش کررہے تھے، اُمید و بیم کے وہ لمحات بڑے کٹھن اور جان لیوا تھے، کوئی دعا یاد نہ تھی، ہاتھ بے حس ہوگئے تھے، دعا کے لئے کیسے اُٹھتے! ذہن ماؤف ہوچکا تھا۔

آہستہ آہستہ ڈاکٹروں کے ہاتھوں کی حرکت کم ہوگئی۔ رفتہ رفتہ اُمید کی ڈوری ٹوٹتی گئی، پھر ایک دم انہوں نے ہاتھ جسم پر سے اُٹھا لئے۔ ڈاکٹر امتیاز میری طرف دیکھتے ہوئے بولا ’’شاہ صاحب! آئی ایم سوری The inevitable has happened میں چکرا کر گر گیا۔ مجھے نقوی صاحب نے سہارا دے کر صرف اتنا کہا ’’ہمت کریں! اصل امتحان تو اب شروع ہوگا‘‘۔

ہم تلہ گنگ کیسے پہنچے یہ طویل داستان ہے۔ مرنا تو ایک دن سب کو ہے، مجھے اب تک صرف ایک بات کا دکھ ہے، میں طویل عرصہ تک ان کی خدمت کیوں نہ کرسکا۔ اس غم کو سینے سے لگائے میں بھی ایک دن رخصت ہو جاؤں گا۔

ایسی پرسکون موت کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ نقوی صاحب بتانے لگے ’’ تمہارا انتظار کررہے تھے۔ بولے کچہری بازار چلتے ہیں، گھڑی مرمت کروانی ہے۔

اسلم شاہ گاڑی چلا رہا تھا، میں اس کے ساتھ بیٹھا تھا، شاہ صاحب بڑے خوشگوار موڈ میں تھے، کسی بات پر کھل کر مسکرائے بھی تھے، میں نے پوچھا انگلینڈ کب جارہے ہیں؟ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔میں چونکہ سامنے دیکھ رہا تھا سمجھا بات سن نہیں پائے۔ سوال کو دہرایا، جب پھر بھی انہوں نے جواب نہ دیا تو میں نے گھبرا کر پیچھے دیکھا، وہ سیٹ پر سر لگائے ابدی نیند سو رہے تھے‘‘۔

ڈنڈا ڈولی ڈپٹی کمشنر

کیپٹن رضا تراپ علی نئے ڈی سی تھے، کہتے ہیں کسی افسر کی شہرت اس سے پہلے علاقے میں پہنچتی ہے۔ وہ طبعاً سخت گیر تھے، فوج میں کمانڈو رہ چکے تھے، چراٹ کے علاوہ فلوریڈا میں بھی ٹریننگ حاصل کی۔

چھوٹا قد تھا لیکن بڑے چٹک تھے، ہرتالی جلوس میں خود گھس جاتے اور مار دھاڑ شروع کردیتے۔ ’’ڈنڈا کروں گا‘‘ غصے کی حالت میں ان الفاظ کا استعمال ضرور کرتے۔ چیمہ صاحب اور ان میں کئی چیزیں مشترک تھیں۔ دونوں ایماندار تھے۔

سفارش نہیں مانتے تھے، ناک کی سیدھ میں چلتے تھے، لیکن مزاجوں میں بعد المثرقین تھا، وہ اگر ’’واہ‘‘ تھے تو یہ ’’ٹھا‘‘، انہوں نے قانونی ضابطوں سے سرموبھی انحراف نہ کیا، یہ عدالتی احکامات پڑھتے کی زحمت بھی گوارانہ کرتے۔ کہتے ’’بھئی میں فوجی آدمی ہوں زیادہ پڑھا لکھا نہیں۔

ان موشگافیوں میں نہیں پڑنا چاہتا، اگر پڑتا تو اس وقت لائل پور کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا‘‘۔ ایک طوفان بدتمیزی تھا، جس نے سارے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، قریباً ہر مل میں مزدوروں نے اودھم مچا رکھا تھا۔ منٹو کے منگو کوچوان کی سوچ کی طرح ’’نیا قانون‘‘ نافذ ہوگیا تھا۔ برسوں کا غم و غصہ جوالا مکھی بن کر پھٹ پڑا۔ ہرمل مالک کی پگڑی سر بازار اچھل رہی تھی۔

بدقسمتی سے ہماری قومی زندگی میں توازان نہیں ہے، جب آجر کا دور تھا تو انہوں نے مزدوروں کوخوب نچوڑا۔ اجیر کی حکمرانی آئی تو اس نے سب حساب چکا دیئے۔

تنخواہوں میں اضافہ، بونس، مراعات، اوقات کار میں کمی، سوشل سیکیورٹی، مطالبات کا ایک طوفان اُمڈ آیا۔ ہڑتالوں کی وجہ سے پیداوار میں نمایاں کمی آگئی۔ مطالبات زرکہاں سے پورے ہوتے۔ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔

طلبا بھلا کب پیچھے رہنے والے تھے، لائل پور کے تمام کالجوں میں ہڑتال شروع ہوگئی۔ نوجوان طالب علم نعرہ بازی کرتے، سنگ و خشت اُٹھاتے گھنٹہ گھر تک آئے، ان کی آمد کی ’’خوشی‘‘ میں سارا بازار بند ہو جاتا۔ سیاسی جماعتوں میں بھی ہلچل شروع ہوگئی، جیالوں نے ان کا ناک میں دم کررکھا تھا۔

رضا علی میں نمایاں خوبی یہ تھی کہ جب ڈی سی کو پتھر پڑتے تو ماتحت افسر اپنی جان لڑا دیتے۔ پولیس بھی چاک و چوبند ہو جاتی۔ریاض سپر ایس ایس پی تھے۔ اس قدر نڈر اور پروفیشنل افسر پنجاب نے بہت کم پیدا کئے ہیں۔ وہ بھی پیش پیش ہوتے، صبح سات بجے سے لے کر رات دو بجے تک ڈیوٹی دیتے۔

بارہ بجے رات کو کپتان صاحب پولیس لائن میں میٹنگ کرکے دن بھر کی کارکردگی کا جائزہ لیتے۔ پھر اگلے دن کی پلاننگ شروع ہو جاتی۔ یہ روز مرہ کا معمول تھا جو مہینوں چلا۔ زینت مل کی یونین کا صدر کچھ زیادہ ہی ’’ اتھرا‘‘ تھا۔

اس نے مذاکرات کی میز پر بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ مل مالکان کو نکال کر اس نے ملز پر قبضہ کر لیا اس کا مطالبہ تھا جب تک بھٹو صاحب خود نہیں آئیں گے وہ گفت و شنید نہیں کرے گا۔ کیونکہ وہ کسی انتظامیہ یا حکومت کو نہیں مانتا۔

بھٹو صاحب تو نہ آئے لیکن کیپٹن رضا علی مذاکرات کے لئے پہنچ گیا۔ مزدوروں کو تو ہم نے لاٹھی چارج اور آنسو گیس کی مدد سے بھگا دیا اور اس کے گرد دائرہ بنا کر ’’مذاکرات‘‘ شروع کر دیئے۔ پہلا مکہ رضا علی نے مارا۔

اس کی نکسیر پھوٹ پڑی۔ دوسرا بھاری بھرکم ہاتھ سپرا صاحب کا پڑا۔ اس کے بعد گھونسوں، لاتوں کی برسات شروع ہو گئی۔ ہر گھونسے کے بعد رضا علی اس سے ایک ہی سوال پوچھتے ’’ گورنمنٹ نظر آیا ہے؟‘‘ اس بیچارے کو حکومت تو کیا دن کو تارے نظر آنا شروع ہو گئے۔

اس نے ہاتھ جوڑ کر بڑ بڑاکر کہا کہ حکومت نظر ہی نہیں بلکہ محسوس بھی ہو رہی ہے۔ لیکن انہوں نے بے یقینی کی کیفیت میں چند مکے اور جڑ دیئے۔ اس ایک واقعے نے سب تک پیغام پہنچا دیا کہ اب ہرچہ بادا باد کے دن ختم ہو چکے ہیں پیپلزپارٹی کے کار پردازان بھی ان کے رویئے سے تنگ آ چکے تھے۔

زرعی یونیورسٹی فساد کا گڑھ تھی۔ رات کو میٹنگ میں جب اگلے دن کا پروگرام بنتا تو کپتان صاحب مجھے آپریشن کا کوڈنیم تجویز کرنے کا کہتے۔ یہ فیصلہ ہوا کہ راتوں رات یونیورسٹی کے سب ہوسٹلز خالی کرا لئے جائیں۔

اس کے لئے میں نے Operation Mid summer night کا نام تجویز کیا۔ بڑی عجیب رات تھی۔ ہوسٹلز میں لڑکے کم اور اسلحہ زیادہ تھا۔ ہم نے جرمن Blitz کی تکنیک استعمال کی۔ دو بجے رات ہوسٹلز میں طوفان آ گیا۔

سب کمروں کے شیشے اور دروازے توڑ کر لڑکوں کو جگایا گیا۔ کافی مار دھاڑ، خون خرابہ اور گرفتاریاں ہوئیں لیکن کوئی جانی ضیاع نہ ہوا۔ کیپٹن رضا علی کا فارمولا تھا تشدد کریں۔ مار مار کر چاہے ٹانگین توڑ دیں لیکن گولی نہیں چلانی۔ اکثر کہتے Get killed rather than Killing others (خود مر جاؤ لیکن ہڑتالی کو نہ مارو)

صبح آٹھ بجے تک تمام ہوسٹلز بھاں بھاں کر رہے تھے۔ یونیورسٹی بند کر دی گئی۔ تمام مہمیں فوجی انداز میں ہوتیں۔ ضروری اطلاعات اکٹھی کی جاتیں۔ مخالف فریق کی عددی اکثریت اور عسکری قوت کا جائزہ لیا جاتا اور اس کے بعد ایکشن پلان تیار ہوتا۔ کپتان صاحب نے ضلعی انتظامیہ میں بھی سول مارشل لاء نافذ کر دیا تھا۔

