خواب حقیقت بن گیا، ہسپتال انتظامیہ نے مریضہ کی خواہش پوری کردی

لندن (ویب ڈیسک) ویسے تو ہسپتالوں میں مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے مگر چند ایک ہسپتال ایسے بھی ہیں جو سنگین بیماریوں میں مبتلا مریضوں کی خواہش پوری کردیتے ہیں۔

برطانیہ کے ہسپتال میں علاج کی غرض سے داخل ہونے والی خاتون کی خواہش تھی کہ وہ رواں سال کی برفباری سے لطف اندوز ہوسکیں مگر علاج کی وجہ سے یہ ممکن نہیں تھا۔

مریضہ نے اپنی خواہش کا اظہار ڈاکٹر سے کیا جس کو انہوں نے بغور سنا اور مریضہ کو حوصلہ دیا کہ وہ جلد صحت یابی کے بعد برفباری سے لطف اندوز ہوسکیں گی۔

مریضہ کے پرزور اسرار پر ہسپتال انتظامیہ نے خاتون کی خواہش پوری کرنے کے لیے مصنوعی برفباری کی۔

ڈیلی میل کی رپورٹ کے مطابق ایس ٹی رچرڈ ہسپتال کی انتظامیہ نے ملازمین کی مدد سے کمرے کا ماحول تبدیل کیا اور پھر مشین سے مصنوعی برفباری کر کے مریضہ کی خواہش پوری کی۔

