ننھے بچوں نے قومی ٹیم کے کپتان بابراعظم کا دل جیت لیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم کو ننھے کرکٹ شائقین کے معصومیت بھرے دعائیہ کلمات بھا گئے جنہوں نے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کی جانب سے کم عمر کرکٹ مداحوں کی ایک خوبصورت ویڈیو شیئر کی گئی جس میں متعدد بچے نیوزی لینڈ میں موجود قومی ٹیم کی جیت کیلئے دعا گو ہیں۔ ویڈیو میں بچے اپنے پسندیدہ کھلاڑیوں کیلئے نیک خواہشات کا اظہار بھی کررہے ہیں۔

