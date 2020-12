’میں نے الیکشن میں لینڈ سلائڈ کامیابی حاصل کی‘ ٹرمپ ایک بار پھر میدان میں آگئے

واشنگٹن (ڈیلی پاکستان آن لائن) امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر صدارتی انتخابات 2020 میں جیت کا دعویٰ کردیا۔

ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے صدارتی الیکشن میں لینڈ سلائڈ کامیابی حاصل کی۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ وہ صرف قانونی ووٹوں کے نتائج کی بات کر رہے ہیں۔

صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ ان تمام جعلی ووٹروں کی بات ہی نہیں کر رہے جو معجزانہ طور پر ہر طرف سے سامنے آئے۔ یہ بہت ہی شرم کی بات ہے۔

خیال رہے کہ تین نومبر 2020 کو ہونے والے صدارتی انتخاب میں ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار جوبائیڈن نے فتح حاصل کی ہے تاہم صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی شکست تسلیم کرنے کیلئے تیار نہیں ہیں۔ انہوں نے بعض ریاستوں میں الیکشن نتائج کے خلاف عدالتوں سے بھی رجوع کیا لیکن ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔

I WON THE ELECTION IN A LANDSLIDE, but remember, I only think in terms of legal votes, not all of the fake voters and fraud that miraculously floated in from everywhere! What a disgrace!