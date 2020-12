کابل پر بڑا حملہ، 10 راکٹ داغ دیے گئے، ویڈیو سامنے آگئی

کابل پر بڑا حملہ، 10 راکٹ داغ دیے گئے، ویڈیو سامنے آگئی کابل پر بڑا حملہ، 10 راکٹ داغ دیے گئے، ویڈیو سامنے آگئی

کیپشن: سورس: Twitter

کابل (ڈیلی پاکستان آن لائن) افغانستان کے دارالحکومت کابل میں 10 راکٹ داغے گئے ہیں جس کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک اور دو زخمی ہوگئے۔

Video shows the moment multiple rockets were fired on various parts of Kabul early Saturday morning. pic.twitter.com/ClobiPiPHt — TOLOnews (@TOLOnews) December 12, 2020

افغان ٹی وی چینل طلوع نیوز کے مطابق دارالحکومت کابل کو شمالی علاقے لب جار سے نشانہ بنایا گیا۔ حملہ آوروں نے کابل شہر پر 10 راکٹ فائر کیے جن کی زد میں حامد کرزئی ایئر پورٹ، زن آباد، خواجہ راواش سمیت متعدد علاقے آئے۔

Video shows the vehicle from which the rockets were fired on various parts of Kabul early Saturday morning. pic.twitter.com/hsEYGu0HZc — TOLOnews (@TOLOnews) December 12, 2020

خیال رہے کہ گزشتہ کچھ عرصے کے دوران افغان دارالحکومت میں یہ اس نوعیت کا دوسرا واقعہ ہے۔ اس سے قبل 21 نومبر کو کابل پر 23 راکٹ داغے گئے تھے جس کے نتیجے میں 8 افراد ہلاک اور 22 زخمی ہوئے تھے۔

Photos show the damages by four rockets that landed on a house in the Khwaja Rawash area east of Kabul. pic.twitter.com/beegcpaae1 — TOLOnews (@TOLOnews) December 12, 2020