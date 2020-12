عمران ہاشمی اور سنی لیونی کا بیٹا سامنے آگیا

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارت میں اداکار عمران ہاشمی اور اداکارہ سنی لیونی کا 20 سالہ بیٹا منظر عام پر آگیا۔

بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی ریاست بہار سے تعلق رکھنے والے 20 سالہ طالبعلم کندن کمار کا رپورٹ کارڈ سوشل میڈیا پر وائرل ہورہا ہے جس پر دیکھا جاسکتا ہے کہ مظفر پور کے دھن راج مہتو ڈگری کالج میں بی اے سال دوئم کے طالبعلم نے اپنے والد کی جگہ پر عمران ہاشمی اور والدہ کے آگے سنی لیونی لکھا ہوا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس نوجوان کے گھر کا پتہ ریڈ لائٹ ایریا دیا گیا ہے۔

ممکن ہے کہ یہ اس کے کسی دوست نے شرارت کی ہو اور غلط معلومات سوشل میڈیا پر وائرل کی ہوں تاہم کالج انتظامیہ نے اس معاملے میں تحقیقات کا اعلان کردیا ہے۔

دوسری جانب عمران ہاشمی نے قسم اٹھالی ہے اور کہا ہے کہ وہ اس نوجوان کے والد نہیں ہیں۔

I swear he ain’t mine ????????‍♂️ https://t.co/ARpJfqZGLT

اداکارہ سنی لیونی نے اپنا بیٹا سامنے آنے پر کہا کہ یہ بچہ بہت ہی شاندار ہے، یہ بھی بڑے خواب دیکھنے کا ایک طریقہ ہے۔

This kids awsome !!!!! Way to dream big :)))))))) XO hahahaha https://t.co/VEkTnsv4VT