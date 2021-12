آصف علی کا بلا ٹیم میں سب سے بھاری کیوں ہے؟ خود ہی وجہ بتا دی

لاہور (ویب ڈیسک) قومی کرکٹ ٹیم کے جارح مزاج بلے باز آصف علی نے اپنے بلے کے بھاری ہونے کی وجہ بتا دی اور کہا کہ میں آخری اوورز میں بیٹنگ کیلئے جاتا ہوں، بلے بنانے والی کمپنی کو خود فون کرکے سپیشل بلا تیار کرنے کا کہتا ہوں۔

پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے جاری ویڈیو بیان میں آصف علی کا کہنا تھاکہ میرے بلے میں سارا وزن نیچے کی طرف ہوتا ہے تاکہ آخری اوورز میں کسی بھی گیند پر ہٹ کرنے میں آسانی ہو، اوپنر کے مقابلے میں میرا بلا مختلف ہے کیونکہ انہیں ہر طرف شارٹ لگانے ہوتے ہیں۔ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز کے حوالے سے کرکٹر کا کہنا تھاکہ ملک میں شائقین کے سامنے کھیلنے کیلئے پرجوش ہیں۔

Does @AasifAli2018 carry the heaviest bat in the Pakistan side? Here's the hard-hitter himself telling us about it.#PAKvWI #HumTouKhelainGey #BackTheBoysInGreen pic.twitter.com/pehY1sd8qn