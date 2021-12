" اپنے پاسورڈ کو وِکی اور کترینہ کی شادی کیطرح دوسروں سے خفیہ رکھیں" دہلی پولیس نے دلچسپ پیغام جاری کردیا

ممبئی (ویب ڈیسک) بالی ووڈ اداکار وِکی کوشل اور کترینہ کیف کی شادی کے بعد دہلی پولیس نے عوام کے لیے ایک دلچسپ پیغام جاری کیا ہے۔

گزشتہ روز دہلی پولیس نے ٹوئٹر پر اپنے مصدقہ اکاؤنٹ سے ٹوئٹ کی جس میں انہوں نے عوام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اپنے پاسورڈز کو ایسے محفوظ بنائیں اور دوسروں سے خفیہ رکھیں جیسے کترینہ اور وکی نے اپنی شادی مداحوں سے چھپا کررکھی تھی۔

دہلی پولیس کے اس پیغام پر سوشل میڈیا صارفین حیران ہوئے اور کچھ صارفین نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے۔

Hello people,

Keep your passwords as secure as #VicKat wedding.