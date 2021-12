بیٹے کی مہندی پر مریم نواز کی روائتی گانا گاتے ہوئے نئی ویڈیو سامنے آ گئی 

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان مسلم لیگ (ن) کی مرکزی نائب صدر مریم نواز کے بیٹے جنید صفدر کی شادی کی تقریبات لاہور میں جاری ہیں۔گزشتہ کئی روز سے جنید صفدر کی شادی کی تقاریب کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہورہی ہیں۔

اب سوشل میڈیا پر ایک اور ویڈیو وائرل ہورہی ہے جس میں مریم نواز اور شوہر کیپٹن (ر) صفدر کے ہمراہ ایک تقریب میں شریک ہیں۔ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ مریم اور دیگر خواتین مہندی کی پلیٹیں اٹھائے جا رہی ہیں اور اس دوران مریم نواز شادی بیاہ میں گایا جانے والا روایتی گیت ‘میرے نیہر سے آج مجھے آیا یہ پیلا جوڑا، یہ ہری ہری چوڑیاں’ گا رہی ہیں۔

About last night #JunaidSafdar 's Mayoun @MaryamNSharif singing a traditional song while entering with ( #groomsquad ) while @RaheelMunir performing brother-in-Law duties ????✨???? pic.twitter.com/2bzrhoGu0e