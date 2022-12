دیپیکا پڈوکون" سنگھم 3" میں" لیڈی سنگھم "کا کردار نبھاتی نظر آئیں گی

ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن)بالی ووڈ کی معروف اداکارہ دیپیکا پڈوکون "سنگھم 3" میں لیڈی پولیس کا کردارنبھاتی نظر آئیں گی ۔

انڈیا ٹائمز کے مطابق بالی ووڈ کی کوئین دیپیکا پڈوکون مشہوربالی ووڈ فلم "سنگھم" کے تیسرے سیزن میں "لیڈی سنگھم "کا کردار ادا کریں گی ۔ ہدایتکار روہت شیٹی نے اس مرتبہ اپنی کوپ سیریز "سنگھم 3" کیلئے دبنگ لیڈی پولیس افسر کا انتخاب کیا ہے جس کا لیڈ کردار دیپیکا پڈوکون کے حصے میں آیا ہے۔دیپیکا اس سیریز کی پہلی کوپ ہیروئن ہیں جس کی تصدیق بھارتی فلم نقاد ترن آدرش نے بھی کی ہے۔

IT’S OFFICIAL… ROHIT SHETTY - DEEPIKA PADUKONE - ‘SINGHAM AGAIN’… #RohitShetty announces his lady #Singham… #DeepikaPadukone to be a part of #SinghamAgain, making her the first lady cop of #RohitShetty's popular Cop Universe. pic.twitter.com/RtaOx0jHDD