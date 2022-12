آؤٹ ہونے پر تماشائیوں کے بابر اعظم کے خلاف نعرے ، بھارتی صحافی کپتان کی حمایت میں بول پڑے 

لاہور ( ویب ڈیسک ) دورہ پاکستان پر موجود انگلینڈ ٹیم کے ملتان ٹیسٹ میچ کی دوسری اننگز میں کپتان بابر اعظم ایک رن بنا کر چلتے بنے جن کے آؤٹ ہونے پر گراؤنڈ میں موجود تماشائیوں نےان کے خلاف نعرے بازی کی ، ایسے میں بھارتی صحافی بابر اعظم کی حمایت میں بول پڑے ۔

ملتان ٹیسٹ کی دوسری اننگز میں بابر اعظم صرف ایک رن بنا کر کلین بولڈ ہو گئے جس پر تماشائیوں نے کپتان کیخلاف نعرے بازی کی ، اس نعرے بازی کی ویڈیو وائرل ہو گئی جس پر پاکستانی مداحوں سمیت بھارتی صحافی بھی بابر کی حمایت میں بول پڑے ۔ اویناش آریان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کہا کہ ویرات کوہلی کے مداح خوش ہو رہے ہیں کہ پاکستان کے گراؤنڈ میں بابر اعظم کو برا بھلا کہا گیا ، اور جو ان کے آئیڈیل کو کئی سالوں تک برا کہا جاتا رہا اس پر کیا کہیں گے ۔

Some chirkut called Babar Azam Zimbabar after his today’s failure. And Virat Kohli fans are extremely happy ki Babar Azam ko gali di. Inke liye badi khabar hai.

Aur isko ye pata nahi ki inke idol ko 3 saal se galiya pad rahi hai. Aur har IPL me beizzati karwa lete hain.????????