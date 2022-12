ایم جی موٹرز کی پاکستان میں اسمبل ہونیوالی گاڑی کی لانچنگ، پیشگی بکنگ کااعلان ، قیمت بھی پتہ چل گئی

لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک) موریس گیراجز (ایم جی) موٹرز پاکستان کی طرف سے بالآخر اپنی پاکستان میں اسمبل ہونے والی گاڑی کی پیشگی بکنگ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ نیوز ویب سائٹ’پروپاکستانی‘ کے مطابق اب تک ایم جی ایچ ایس ایسنس کے مکمل درآمد شدہ یونٹ ہی پاکستانی مارکیٹ میں دستیاب تھے، تاہم آج سے پاکستانی صارفین پاکستان میں اسمبل ہونے والی ایم جی ایچ ایس کی بکنگ بھی کرا سکتے ہیں۔

ایم جی موٹرز پاکستان کے چیف ایگزیکٹو آفیسر جاوید آفریدی نے اپنے ٹوئٹر اکاﺅنٹ کے ذریعے بتایا ہے کہ مقامی سطح پر اسمبلی ہونے والی ایم جی ایچ ایس ایسنس 12دسمبر 2022ءسے لانچ کی جا رہی ہے۔ اس گاڑی کی قیمت 68لاکھ 99ہزار روپے رکھی گئی ہے، جو مکمل اور جزوی ادائیگی پر بُک کی جا سکتی ہے۔

