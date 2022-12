پتہ نہیں تھرڈ امپائر نے ری پلے میں کیا دیکھا ، وقار یونس سعود شکیل کے کیچ آؤٹ پر برس پڑے

لاہور ( ویب ڈیسک ) قومی ٹیم کے دو سابق کپتانوں نے بھی دوسرے ٹیسٹ کی دوسری اننگز میں سعود شکیل کے کیچ آؤٹ کو متنازعہ قرار دیدیا۔

ملتان ٹیسٹ کے چوتھے روز کھانے کے واقعے سے صرف ایک اوور قبل سعود شکیل 94 رنز پر بلے بازی کر رہے تھے کہ گیند ان کے بیٹ کو چھوتے ہوئے کیپر کی طرف گئی جسے کیپراولی پوپ نے جمپ کر کے پکڑ لیا ، انگلش ٹیم کی جانب سے اپیل کی گئی تاہم امپائر علیم ڈار نے حالات کو مشکوک جانتے ہوئے فیصلہ تھرڈ امپائر پر چھوڑ دیا۔

تھرڈ امپائر کی جانب سے متعدد بار کیچ کو غور سے دیکھا گیا اور پھر آؤٹ قرار دے دیا ۔

سابق کپتان وقار یونس نے ایک ٹویٹ میں سعود شکیل کے آؤٹ کو متنازعہ قرار دیا ، انہوں نے کہا کہ تھرڈ امپائر کا فیصلہ ان کیلئے حیران کن تھا ، میرے خیال میں گیند زمین کو لگ گئی تھی ، پتہ نہیں تھرڈامپائر نے ری پلے میں کیا دیکھا ۔

Wonder which finger Joel Wilson (Tv umpire) saw under the ball. Fingers were pointing downward when ball hit the turf #ShockingDecision #ENGvPAK #Multan pic.twitter.com/GsxWam16iV

سابق کپتان اور وکٹ کیپر بلے باز راشد لطیف نے بھی فیصلے پر سوال اٹھا دیا ۔ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں لکھا کہ یہاں پر دو اینگل ہیں ،آن فیلڈ کی جانب سے یہ ناٹ آؤٹ ہے .

There are two angles to see this. One, The Onfield soft signal should have been Not Out.

Or secondly, the TV Umpire should have over turned it. #PAKvENG

Dafa News and Saud catch both controversial. pic.twitter.com/OQhnWIHJxw