سیلاب کی تباہ کاریوں سے نمٹنے کیلئے برطانیہ نے 26 ملین پاؤنڈز کی امداد کی ، برطانوی ہائی کمشنر کرسچن ٹرنر

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) برطانیہ نے سیلاب کی تباہ کاریوں سے نمٹنے کیلئے پاکستان کیلئے 26 ملین پاؤنڈز کی امداد کا اعلان کر دیا۔

نجی ٹی وی " اے آر وائی " کے مطابق برطانوی ہائی کمشنر کرسچن ٹرنر کا کہنا ہے کہ برطانیہ سیلاب اور موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کیلئے پاکستان کی مدد کر رہا ہے ، سیلاب کی تباہ کاریوں سے نمٹنے کیلئے برطانیہ کی جانب سے ساڑھے چھبیس ملین پاؤنڈز کی امداد فراہم کی گئی ہے ۔

F is for Floods & #ClimateChange: ???????? is helping ???????? #BuildBackBetter from devastating floods through:

1.Humanitarian assistance of £26.5m

2.Facilitating access to climate investment

3.Supporting transition to a climate resilient economy @sherryrehman @ndmapk#AtoZofPK 6/26 pic.twitter.com/37fRxitozF