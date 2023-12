انڈر19 ورلڈکپ کا شیڈول جاری، پاکستان اور بھارت کا میچ ہو گا یا نہیں؟ شائقین کرکٹ کیلئے بڑی خبر

دبئی (ویب ڈیسک) انٹرنیشنل کرکٹ کونسل( آئی سی سی) انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ کا شیڈول جاری کر دیا گیا۔

نجی ٹی وی جیو نیوز کے مطابق انڈر 19 ورلڈ کپ سری لنکا میں شیڈولڈ تھا لیکن رکنیت معطل ہونے پر جنوبی افریقا منتقل کیا گیا ہے۔آئی سی سی کے مطابق انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ 19 جنوری سے شروع ہو گا، ٹورنامنٹ کا فائنل 11 فروری کو کھیلا جائے گا۔ٹورنامنٹ کے 41 میچز جنوبی افریقا کے 5 وینیوز پر ہوں گے جبکہ وارم اپ میچز 13 سے 17 جنوری تک کھیلے جائیں گے۔

A brand new format in the ICC U19 Men's Cricket World Cup 2024 for the next generation to showcase their talent 🎇#U19WorldCup pic.twitter.com/ZPuc13PEM5