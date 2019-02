ہیٹ ٹرک اور عمران خان ہیٹ ٹرک اور عمران خان

اگر پی ٹی آئی حکومت اپنی پانچ سالہ مدت پوری کر گئی تو ملک میں جمہوریت کی آخری بحالی کے بعد لگاتار یہ تیسری حکومت ہوگی جو اپنی مدت پوری کرے گی، گویا جمہوری حکومتوں کی ہیٹ ٹرک مکمل ہو جائے گی۔ اس سے پہلے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ (ن) کی حکومتیں (وزرائے اعظم نہیں) اپنی اپنی پانچ سالہ مدت پوری کر چکی ہیں۔ پاکستان میں آخری (اور چوتھا) اعلانیہ مارشل لاء جنرل پرویز مشرف نے 1999ء میں لگایا تھا اور پھر تین سال بعد 2002ء میں الیکشن کروا کر ایک کنگز پارٹی مسلم لیگ (ق) کی سلیکٹڈ حکومت قائم کی تھی جس نے تین وزرائے اعظم میرظفراللہ خان جمالی، چودھری شجاعت حسین اور شوکت عزیز کے ساتھ پانچ سالہ مدت پوری کی تھی۔

اس پورے دورانیہ میں دونوں بڑی عوامی پارٹیوں مسلم لیگ (ن) اور پیپلز پارٹی کی قیادت جلا وطن رہی تھی اور ان سنسان گلیوں میں جنرل پرویز مشرف کے رانجھے پھرتے رہے تھے۔ آٹھ سال بعد جب جنرل پرویز مشرف کے اقتدار کا سورج غروب ہو رہا تھا تو انہیں عوامی پارٹیوں کی عوامی قیادت کو وطن واپس آنے کی اجازت دینا پڑی تھی جس کے بعد بے نظیر بھٹو میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف واپس آ گئے تھے اور الیکشن لڑنے جا رہے تھے کہ بے نظیر بھٹو قتل کر دی گئیں۔

بہر حال 2008 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی اور 2013 کے الیکشن میں مسلم لیگ (ن) کی وفاقی حکومتیں بنیں جنہوں نے اپنے اپنے پانچ سال پورے کئے، البتہ دونوں کا ایک ایک وزیر اعظم عدالت عظمیٰ نے نااہل کرکے بے دخل کیا اور متبادل وزیر اعظم کے ساتھ ان دونوں پارٹیوں نے اپنی اپنی مدت پوری کی۔

میاں نواز شریف کو 2018ء کے الیکشن سے بارہ روز پہلے گرفتار کرکے جیل میں ڈال دیا گیا ، الیکشن کے نتائج کے مطابق پی ٹی آئی نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر حکومت بنا لی اوربالآخر عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے۔ اب اگر پی ٹی آئی حکومت اپنے پانچ سال پورے کر لے تو جمہوری حکومتوں کی ہیٹ ٹرک ہو جائے گی۔ عمران خان کرکٹ کے بہت بڑے کھلاڑی تھے اور ان کی اصل وجہ شہرت بھی کرکٹ کے میدان میں ان کے کارنامے ہیں۔

یہ الگ بات ہے کہ اپنے اکیس سالہ کرکٹ کیرئیر میں عمران خان بطور باؤلر کبھی ہیٹ ٹرک نہیں کر سکے تھے۔پاکستان کے بہت سے باؤلروں نے کرکٹ کے انٹرنیشنل میچوں میں ہیٹ ٹرک کیں جن میں سب سے زیادہ وسیم اکرم (چار مرتبہ)نے یہ اعزاز حاصل کیا لیکن عمران خان کی قسمت میں کرکٹ کی ہیٹ ٹرک نہیں لکھی تھی۔

اب دیکھنا یہ ہے کیا ان کی پارٹی اپنی پانچ سالہ مدت پوری کرکے سیاسی ہیٹ ٹرک مکمل کرے گی یا نہیں۔ دوسرے جمہوری ملکوں کے برعکس پاکستانی سیاست قدرے مختلف ہے کیونکہ یہ گرگٹ کی طرح تیزی سے رنگ بدلتی رہتی ہے۔

دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ زیادہ تر جمہوری ملکوں کی سیاست ٹیسٹ کرکٹ کی طرح آہستہ لیکن مستحکم انداز میں ہوتی ہے لیکن پاکستانی سیاست ٹی ٹوینٹی میچوں کی طرح مار دھاڑاور چوکے چھکوں والی تیزلیکن قدرے غیر مستحکم ہے۔ اس طرح کے ٹی ٹوینٹی سیاسی ماحول میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ (ن) کی حکومتوں کا اپنی اپنی مدت پورا کر جانا کسی کرشمے سے کم نہیں تھا۔ کیا عمران خان اور ان کی ٹیم بھی یہ کرشمہ دکھا پائے گی۔

میں ان لوگوں میں سے ہوں جو سمجھتے ہیں کہ کسی بھی ملک کی ترقی اور خوش حالی میں سب سے اہم کردار سیاسی استحکام کا ہوتا ہے اور سیاسی استحکام صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ جمہوری حکومتوں کو آزادانہ کام اور اپنی مدت پوری کرنے دی جائے۔ اگر ملک میں جمہوری تسلسل برقرار رہے اور ایک کے بعد اگلی منتخب حکومتیں اپنا اپنا وقت آزادی سے مکمل کرتی رہیں تو بتدریج ملک ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہو جائے گا۔ پچھلے ساٹھ ستر سالوں میں ہمارا سب سے بڑا المیہ بھی یہی رہا ہے کہ جمہوریت پر بار بار شب خون مارا گیا اور فوجی آمروں نے دس دس سال اقتدار پر قبضہ کئے رکھا جس کے بعد جب بھی جمہوری حکومت واپس آئی اس نے صفر سے سفر کا دوبارہ آغاز کیا ۔

عالمی سرد جنگ کے زمانے میں تقریباً نصف صدی تک دنیا کے بہت سے ملکوں میں آمریت رہی کیونکہ انہیں اس وقت کی سپر پاورز کی پشت پناہی حاصل ہوتی تھی لیکن جب سے سرد جنگ ختم ہوئی ہے ایسے ملکوں میں بھی آمریت اب نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے ۔ اس لئے لگتا یہی ہے کہ اعلانیہ مارشل لاء اب شائد کسی بھی ملک میں آسان نہیں ہے کیونکہ اس کی عالمی برادری میں سخت مزاحمت ہوتی ہے۔ ان حالات میں وزیر اعظم عمران خان کے لئے اپنی مدت پوری کرکے پاکستان میں جمہوری حکومتوں کی ہیٹ ٹرک مکمل کرنے کا پورا بندوبست موجود ہے۔ اب بھی اگر پی ٹی آئی حکومت اپنی مدت پوری نہ کر سکے تو یہ ایک المیہ ہو گا ۔

چونکہ پاکستان میں موجود تمام سٹیک ہولڈر جن میں ریاستی ادارے، حکومتی اور اپوزیشن کی تمام پارٹیاں، رائے عامہ پر اثر انداز ہونے والے تمام دانشور، میڈیا اور عوام چاہتے ہیں کہ سیاسی استحکام رہے اور ملک ترقی کرے اس لئے کسی بھی سٹیک ہولڈر کی طرف سے حکومت کو گرانا تو دور کی بات، اسے ڈسٹرب کرنے کا بھی سوال نہیں پیدا ہوتا۔

ایسے سازگار اور مثبت ماحول میں حکومت اگر کسی مشکل میں گرفتار ہوتی ہے یا اس کے گرنے کا کوئی امکان پیدا ہوتا ہے تو اس کی واحد وجہ صرف یہی ہو سکتی ہے کہ اس میں قابلیت نہ ہو کہ وہ اپنی مدت پوری کر سکے۔

عمران خان نے اقتدار میں آنے کے لئے 22 سال سیاسی جدوجہد کی۔ اس تمام عرصے میں جنرل پرویز مشرف کے مارشل لاء کے ابتدائی تین سال چھوڑ کے، وہ تمام عرصہ اپوزیشن سیاست کرتے رہے اور انہوں نے حکومتوں کو زچ کر دینے میں خاص مہارت حاصل کر لی۔

مولانا بھاشانی کے بعد پاکستان میں سب سے طویل سیاسی مزاحمت، لانگ مارچ، دھرنے اور احتجاج کا دورانیہ عمران خان کا ہی رہا۔ نوابزادہ نصراللہ خان ہماری تاریخ کے سب سے مستند اپوزیشن لیڈر تھے لیکن ان کی سپیشلائزیشن بنیادی طور پر سیاسی جوڑ توڑ اور حکومت کے خلاف موثر مزاحمتی اتحاد بنانے میں تھی جبکہ عمران خان کی مزاحمت سڑکوں اور کنٹینروں پر زیادہ رہی۔

اتنا طویل عرصہ کنٹینر کی سیاست کرنے کی وجہ سے یہ ان کی شخصیت کا حصہ بن چکا ہے۔ ایسے لگتا ہے ان کی تمام سوچیں’’کسی کو نہیں چھوڑوں گا‘‘ سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہوتی ہیں۔ جب تک وہ اپوزیشن میں تھے، ظاہر ہے یہ چیز ان کے لئے فائدہ مند اور ان کے سپورٹرزکے لئے انرجی ٹانک تھی۔حکومت میں آنے کے بعد بھی اسی سٹائل کو برقرار رکھنا نہ ان کے اپنے اور نہ ہی پارٹی کے مفاد میں ہے اور نہ ملک کو اس کا کوئی فائدہ ہو گا۔

اپوزیشن کی سیاست تو اپوزیشن کرتی ہے کیونکہ وہ اس کی ضرورت اور مجبوری ہوتی ہے۔ حکومت کا مفاد ملک میں سیاسی استحکام میں ہوتا ہے تاکہ وہ اِدھر اُدھر الجھے رہنے کی بجائے اپنی پوری توجہ اچھی گورننس اور عوام کو ریلیف دینے کے لئے معیشت کی بہتری پر مرکوز رکھے۔

عمران خان نے وزیر اعظم کا حلف اٹھاتے ہی جب ’کسی کو نہیں چھوڑوں گا‘والی تقریر اسمبلی میں کی تو میں نے اسی دن کالم لکھا تھا کہ کوئی عمران خان کو بتائے کہ ان کی ٹیم نے مخالف ٹیم کو آؤٹ کر دیا ہے اور اب ان کی باؤلنگ نہیں بلکہ بیٹنگ کی اننگ شروع ہو رہی ہے جس میں وکٹ لی نہیں جاتی بلکہ بچائی جاتی ہے۔ عمران خان کی بیٹنگ آئے تقریباً چھ مہینے ہونے والے ہیں لیکن وہ ابھی تک باؤلنگ کر رہے اور مخالفوں کو باؤنسر پر باؤنسر مارنے کی کوشش کر رہے ہیں

۔ اس غلطی کی وجہ سے گورننس اور معیشت ان کے ہاتھ سے نکلی جا رہی ہے۔ گورننس کا یہ حال ہے کہ تین جگہوں پر جہاں ان کی حکومت ہے یعنی پنجاب، اسلام آباد اور خیبر پختون خوا، تینوں جگہوں پر بار بار آئی جی پولیس اور چیف سیکرٹری بدلنے پڑ رہے ہیں۔ دونوں صوبائی وزرائے اعلیٰ محمود خان اور عثمان بزدار ٹامک ٹوئیاں تو مار رہے ہیں لیکن اپنا اپنا صوبہ نہیں چلا پا رہے۔

اگر ہردو تین مہینے بعد صوبوں کے آئی جی اور بیوروکریسی کی اکھاڑ پچھاڑ کرنی پڑ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ معاملات سیاسی قیادت کے کنٹرول میں نہیں آ رہے۔ ملک کی اقتصادی صورت حال تیزی سے تباہ حالی کی طرف جا رہی ہے جس کی وجہ سے تمام عالمی مالیاتی اداروں اور ایجنسیوں کی طرف سے ہر ماہ پچھلے مہینے کے مقابلہ میں تنزلی کی رپورٹ جاری کی جا رہی ہے۔

ظاہر ہے اس اقتصادی کارکردگی کے ساتھ زیادہ وقت نہیں نکالا جا سکتا۔ معاشی میدان میں پاکستان now or never والے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے کہ ٹھیک کر سکتے ہیں تو کر لیں۔ گورننس اور اقتصادی بد حالی کا خمیازہ عوام کو مہنگائی اور روزمرہ مشکلات کی صورت میں ادا کرنا پڑ رہا ہے۔

پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار گیس کے بلوں نے لوگوں کی چیخیں نکلوائی ہیں۔ اسی طرح پہلی بار پرائیویٹ حج آپریٹرز سرکاری حج سے سستا ریٹ دے رہے ہیں۔ سب چاہتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت جمہوری تسلسل کی ہیٹ ٹرک مکمل کرے اس لئے اسے کوئی نہیں گرانا چاہتا، لیکن اگر عوام کی تیزی سے بلند ہوتی چیخوں اور عدم مقبولیت کی وجہ سے یہ گرنے پر آ گئی تو کسی کے لئے روکنا ممکن بھی نہیں ہو گا۔

