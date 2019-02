ڈیلیکس نے اسپائسڈ ہنی کے نام سے نیا رنگ متعارف کرادیا ڈیلیکس نے اسپائسڈ ہنی کے نام سے نیا رنگ متعارف کرادیا

لاہور(پ ر)ایکزونوبل کے ڈیلیکس برانڈ نے عالمی رجحانات، صارفین کے رویوں کو مدنظر رکھتے ہوئے جامع تحقیق کے بعد اسپائسڈ ہنی (Spiced Honey)کے نام سے نیا رنگ متعارف کرایا ہے اور اسے کلر آف دی ائر 2019 قرار دیا گیا ہے۔ شہد سے متاثر ہوکر زرد اور نارنجی کا درمیانی رنگ چمکدار امبر کلر آف دی ایئر 2019 ہے۔ یہ ہمہ جہت اور عصر حاضر سے ہم آہنگی کے ساتھ رواں سال کے موضوع 'روشنی آنے دیں' (let the light in) سے بھی مطابقت رکھتا ہے۔ یہ رنگ زندگی اور انٹیرئیر اسٹائلز کی وسیع اقسام کا امتزاج ہے اور عالمی رجحانات سے متعلق تحقیق نئی مثبت سوچ ظاہر کرتا ہے۔ ایکزونوبل کے گلوبل ایستھیٹک سینٹر کے کریٹو ڈائریکٹر ہیلن وان جنٹ نے کہا، "ایکزونوبل عالمی سطح پر انٹیرئیر اور ایکسٹیرئیر میں استعمال ہونے والے رنگوں کے رجحانات پر ہر سال ایک رنگ کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ رنگوں کا ہمارا سفر ایکزونوبل میں گلوبل ایستھیٹک سینٹر سے شروع ہوتا ہے جو رجحانات کے تجزیئے، رنگوں کی تحقیق، رنگ کے ڈیزائن اور آرٹ ڈائریکشن کا گزشتہ 25 سال سے زائد عرصے سے ذمہ دار ہے۔" اسپائسڈ ہنی ایک ایسا رنگ ہے جو ارد گرد کے رنگوں اور روشنی کی بنیاد پر مختلف جذبات اور رجحانات کی عکاسی کے ساتھ اپنی جگہ بناتا ہے اور سکون، توانائی، یقین لاسکتا ہے۔

ایکزونوبل پاکستان کے سی ای او سعد محمود راشد نے کہا، "سال 2018 غیر یقینی رہا جس کے باعث لوگ پیچھے ہٹے اور دوبارہ منظم ہونے پر مجبور ہوئے۔ سال 2019 بیداری کا وقت ہے۔ یہ وقت اپنے مقاصد ازسرنو متعین کرنے اور مثبت سوچ کے ذریعے طاقت کو ڈھالنے میں یقین رکھنے کا ہے۔ یہ روشنی کو داخلہ دینے کا وقت ہے۔"

اب اپنے 16 ویں سال کے ساتھ ڈیلکس کی جانب سے سالانہ کلر آف دی ائیر میں ایک رنگ منتخب کیا جاتا ہے جس سے صارفین کو مزید اعتماد کے ساتھ رنگوں اور ڈیزائن کے انتخاب کا موقع ملنے میں مدد ملتی ہے اور ویژیولائزیشن، پروڈکٹ کے انتخاب و عمل درآمد کے ذریعے تمام مراحل سے مہمیز ملنے سے یہ صارفین کو مزید اعتماد فراہم کرتا ہے۔ صارفین آزمائشی آبی طریقوں سمیت مختلف انداز اور ڈیلکس ویژیولائزر جیسی جدت انگیز ڈیجیٹل سہولت استعمال کرسکتے ہیں۔

ایکزونوبل ڈیکوریٹو پینٹس ساؤتھ ایسٹ اینڈ ساؤتھ ایشیاء ، مڈل ایسٹ کے منیجنگ ڈائریکٹر آسکر ویزن بیک نے کہا، "ایکزونوبل جدید رنگوں کے رجحانات اور انٹیرئیر تھیمز کی بنیاد پر حاصل معلومات کی فراہمی کے ذریعے صارفین کو رنگوں کے انتخاب میں بااعتماد بنانے پر فخر کرتا ہے۔ ہماری ٹیم صارفین کی توقعات پوری کرنے کے لئے ہر وقت اپنے آئیڈیاز کو خوبصورت رنگوں اور مصنوعات میں ڈھالنے کے لئے کام کرتی ہے۔ ایکزونوبل کے جدت انگیز ڈیجیٹل ٹولز کے ساتھ صارفین اپنی اسکرین کے ذریعے رنگوں کے اثرات کا جائزہ لے سکتے ہیں جس کی بدولت انہیں بہتر انداز میں فیصلہ لینے کی سہولت حاصل ہوجاتی ہے۔ "

کلر آف دی ایئر کے تحت اسپائسڈ ہنی رنگ مختلف رنگوں کی تھیمز سے ہم آہنگ، نرم، نمایاں اور بولڈ رہتا ہے۔ ہر تھیم مختلف رنگوں سے متاثر ہوتی ہے اور شہد کی قابل ذکر خصوصیات یعنی قدرتی، وقت کی قید سے آزاد و دیرپا ، باحفاظت، آرام دہ اور تازگی سے مزین ہیں۔ رنگوں کو امتزاج سے فیشن، آرکیٹکچر اور ڈیزائن کے شعبے میں مزید ترقی متوقع ہے۔

