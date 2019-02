ڈیلیکس نے اسپائسڈ ہنی کے نام سے نیا رنگ متعارف کرادیا ڈیلیکس نے اسپائسڈ ہنی کے نام سے نیا رنگ متعارف کرادیا

کراچی (پ ر) ایکزونوبل کے ڈیلیکس برانڈ نے عالمی رجحانات، صارفین کے رویوں کو مدنظر رکھتے ہوئے جامع تحقیق کے بعد اسپائسڈ ہنی (Spiced Honey)کے نام سے نیا رنگ متعارف کرایا ہے اور اسے کلر آف دی ائر 2019 قرار دیا گیا ہے۔ شہد سے متاثر ہوکر زرد اور نارنجی کا درمیانی رنگ چمکدار امبر کلر آف دی ایئر 2019 ہے۔ یہ ہمہ جہت اور عصر حاضر سے ہم آہنگی کے ساتھ رواں سال کے موضوع 'روشنی آنے دیں' (let the light in) سے بھی مطابقت رکھتا ہے۔ یہ رنگ زندگی اور انٹیرئیر اسٹائلز کی وسیع اقسام کا امتزاج ہے اور عالمی رجحانات سے متعلق تحقیق نئی مثبت سوچ ظاہر کرتا ہے۔ ایکزونوبل کے گلوبل ایستھیٹک سینٹر کے کریٹو ڈائریکٹر ہیلن وان جنٹ نے کہا، "ایکزونوبل عالمی سطح پر انٹیرئیر اور ایکسٹیرئیر میں استعمال ہونے والے رنگوں کے رجحانات پر ہر سال ایک رنگ کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ رنگوں کا ہمارا سفر ایکزونوبل میں گلوبل ایستھیٹک سینٹر سے شروع ہوتا ہے جو رجحانات کے تجزیئے، رنگوں کی تحقیق، رنگ کے ڈیزائن اور آرٹ ڈائریکشن کا گزشتہ 25 سال سے زائد عرصے سے ذمہ دار ہے۔" ہر سال عالمی ڈیزائن پروفیشنلز کو مدعو کیا جاتا ہے جو اکھٹے ہوکر موجودہ رجحانات کو سامنے لاتے ہیں۔ اسپائسڈ ہنی ایک ایسا رنگ ہے جو ارد گرد کے رنگوں اور روشنی کی بنیاد پر مختلف جذبات اور رجحانات کی عکاسی کے ساتھ اپنی جگہ بناتا ہے اور سکون، توانائی، یقین لاسکتا ہے۔

