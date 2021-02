دوسرے ٹیسٹ سے قبل اہم انگلش باؤلر انجری کا شکار ہوگئے

نیودہلی(ڈیلی پاکستان آن لائن )انگلینڈکے فاسٹ باؤلر جوفر آرچر انجری کے سبب دوسرے ٹیسٹ میچ سے باہر ہوگئے ہیں۔

کرکٹ کی معروف ویب سائٹ کرک انفو کے مطابق کہنی کی انجری کے سبب فاسٹ باؤلر دوسرے ٹیسٹ میچ سے باہر ہوگئے ہیں۔دونوں ٹیموں کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ 13 فروری سے چنائی میں شروع ہوگا۔انگلینڈ کو چار ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں ایک صفر کی برتری حاصل ہے۔

JUST IN: Jofra Archer will miss the second #INDvENG Test in Chennai after having an injection in his right elbow. pic.twitter.com/D5AeoYfMoG