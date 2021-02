" میرا اس بیان سے کوئی لینا دینا نہیں" مولانا طارق جمیل کا عمران خان کے بارے سوشل میڈیا پر وائرل خبر سے لاتعلقی کا اعلان

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) معروف عالم دین مولانا طارق جمیل نے وزیراعظم عمران خان سے متعلق ان سے منسوب بیان سے لاتعلقی کا اعلان کردیا اور کہا کہ یہ خبر جعلی ہے ۔

اپنے سوشل میڈیا اکائونٹ پر دیئے گئے موقف میں مولانا طارق جمیل نے کہا کہ ان سے متعلق قابل بھروسہ خبروں کے لیے مصدقہ پلیٹ فارمز سے جڑے رہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹی خبریں پھیلانے سے محفوظ رکھے۔

I have nothing to do with this statement. This is fake news. For authentic news about me, stay connected to verified platforms. May Allah preserve us from spreading false news. pic.twitter.com/5v2WqSuZsf