لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان کی معروف گلوکارہ حدیقہ کیانی نے کہا ہے کہ لگ رہا ہے اس ترانے کے خلاف منظم کیمپین چلائی جارہی ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ کسی گانے کو پسند کرنا یہ نہ کرنا الگ بات ہے،ہرکسی کی اپنے رائے ہوتی ہے، ترانے کے خلاف آرہے ری ایکشن کو عجیب قرار دیتے ہوئےانہوں نے کہا کہ لگتا ہے شاید اس ترانے نے انسانیت کی خلاف ورزی کی ہے ۔

گلوکارہ کا کہنا تھا کہ لوگ اس ترانے کے خلاف اتنی منفی باتیں کیوں کررہے ہیں؟نصیبو لعل ملک میں ہائی پچ پر گانے والی بہترین گلوکارہ ہیں،آئمہ بیگ شاندار ہیں ینگ سٹنرز بالکل نئے ہیں جبکہ ویڈیو بھی بہترین ہے۔ہمیں لوگ کے کام کی تعریف کرنا سیکھنا چاہیے اور اس نفرت کو ختم کرنا چاہیے۔

Why are people spreading so much negativity over the #PSL6Anthem?

Production: stellar.

Naseebo Laal: icon (with the best high pitched voice in Pk)

Aima Baig: awesome.

Young Stunners: fresh.

Video: captivating.

We need to grow to appreciate hard work. End the needless hate ????