شاہین شاہ آفریدی نے محمد رضوان کو سب کے لیے رو ل ماڈل قرار دیدیا

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن) لاہور قلندرز کے کپتان شاہین شاہ آفریدی نے محمد رضوان سب کھلاڑیوں کے رول ماڈل ہیں۔ شاہین شاہ آفریدی کا کہنا تھا کہ محمد رضوان نے تمام کھلاڑیوں کے لیے ایک بینچ مارک سیٹ کردیا ہےمحمد رضوان کی بہت عزت اورتعریف کرتا ہوں۔محمدرضوان کےساتھ بطورٹیم میٹ اوراپوزیشن فیلڈ شئیرکرنے پرخوشی ہوتی ہے۔شاہین آفریدی نے گزشتہ روزمیچ کےدوران بال تھروکا اشارہ دے کرغصےسےدیکھا تھا۔محمد رضوان نےبدلے میں شاہین آفریدی کوگلےلگنےکی پیشکش کی تھی۔محمد رضوان کے شائستہ انداز کی ویڈیو سوشل میڈیا پروائرل ہوئی تھی۔

I have my utmost respect and admiration for this man. It's always a pleasure to share the field with him, be as teammates or as opposition. Always very competitive yet so humble and friendly, he's set the benchmark for everyone. A proper role model. pic.twitter.com/8Y6fzW4ylm