چیئرمین پی سی بی نے شائقین کرکٹ سے تجاویز مانگ لیں

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن) چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ(پی سی بی) رمیز راجہ نے شائقین کرکٹ سے تجاویز مانگ لیں۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے انکا کہنا تھا کہ شائقین سٹیڈم میں موجود سہولیات اور اچھے برے لمحات ہم سے شیئر کریں ۔ پی ایس ایل کیلئے فینز کی محبت نے مجھے متاثر کیا ہے ۔ فینز کو بہتر سہولیات فراہم کرنے کیلئے کوشاں ہیں ۔ سیکورٹی کی وجہ سے انتظار کرنا پڑتا ہے، جس سے آگاہ ہیں۔ہم کوشش کرتے ہیں کہ گراؤنڈ میں آپکے داخلے کو آسان سے آسان بنایا جاسکے۔

#HBLPSL Hi fans, your love for cricket floors me. We are trying our best to welcome you & make your approach to your seats as seamless as possible. However,at times ‘cos of security pit stops it can make you wait a bit longer. Pls bear with us & do tag us for good or bad moments.