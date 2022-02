منشیات کیس میں ضمانت کے بعد آریان خان کی کسی عوامی تقریب میں پہلی دبنگ انٹری ،

ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن)انڈین پریمیئر لیگ (آئی پی ایل) کے رواں سال کے سیزن کے لیے کھلاڑیوں کی ڈرافٹنگ کی تقریب میں کولکتہ نائٹ رائیڈرز کے مالک و بالی وڈ سپر سٹار شاہ رخ خان کی جگہ ان کے بیٹے آریان خان اور بیٹی سہانا خان نے شرکت کی۔

رواں سال آئی پی ایل کے لیے کھلاڑیوں کی ڈرافٹنگ کی تقریب بینگلورو میں ہو رہی ہے جس میں کولکتہ نائٹ رائیڈرز کے مالک شاہ رخ خان شریک نہیں تاہم ان کی جگہ بیٹے آریان خان اور بیٹی سہانا نے نیلامی میں شرکت کی۔آریان کے ساتھ ساتھ کولکتہ نائٹ رائیڈرز کی مشترکہ مالک جوہی چاو¿لہ کی بیٹی جھانوی مہتا بھی شریک ہوئی۔منشیات کیس میں ضمانت کے بعد آریان کی یہ پہلی عوامی تقریب میں شرکت ہے اور اس کی ویڈیوز اور تصاویر سوشل میڈیا پر تیزی سے شیئر ہو رہی ہیں۔

A crash course in #IPLAuction strategies from the CEO to our Gen-Next ⏭@VenkyMysore #AryanKhan #SuhanaKhan #JahnaviMehta #GalaxyOfKnights pic.twitter.com/WqWNuzhpJt