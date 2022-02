"کبھی ایک عورت کی جرات کو کم تر نہ سمجھو" طوبیٰ انور کا پیغام

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے رکنِ قومی اسمبلی عامر لیاقت حسین کی دوسری اہلیہ سیدہ طوبیٰ انور نے بھارت میں ہندو انتہا پسندوں کے جتھے کے سامنے ڈٹ جانے والی مسلمان لڑکی مسکان کیلئے پیغام جاری کردیا۔ٹوئٹر پر سیدہ طوبیٰ انور نے مسکان کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا "بھی ایک عورت کی جرات کو کم تر نہ سمجھو۔"

خیال رہے کہ کچھ روز پہلے طوبیٰ انور نے عامر لیاقت حسین سے خلع لینے کا اعلان کیا تھا جس کے کچھ ہی دیر بعد پی ٹی آئی رکنِ قومی اسمبلی نے اپنی تیسری شادی ظاہر کی تھی۔ عامر لیاقت نے تیسری شادی لودھراں سے تعلق رکھنے والی 18 سالہ لڑکی دانیہ سے کی ہے۔

Never underestimate the courage a woman is capable of. #Muskan pic.twitter.com/1Gf8ncEZq5