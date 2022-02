اسلام آباد یونائیٹڈ کے خلاف شاہد آفریدی کی دو وکٹیں ، ویڈیو دیکھیں

Happiness Is Seeing Your Boom Boom Pose????????❤️@SAfridiOfficial #QGVSIU#PSL7 pic.twitter.com/M4ZcRIX5ou