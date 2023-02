"میں نے کینیڈین فضائی حدود میں موجود ناقابل شناخت چیز کو مار گرانے کا حکم دیا اور امریکی طیارے نے کامیابی سے مار گرایا" جسٹن ٹروڈو نے اعلان کردیا

ٹورنٹو (ویب ڈیسک) کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ ان کے احکامات پر امریکی جنگی طیارے نے شمالی کینیڈا کی فضاؤں میں اڑتی ناقابل شناخت شے کو مار گرایا ہے۔

ٹوئٹر پر جسٹن ٹروڈو کی طرف سے لکھا گیا کہ احکامات ملتے ہی امریکی اور کینیڈین افواج کی مشترکہ کارروائی میں امریکی ایف 22 جنگی طیارے نے شمالی کینیڈا کے علاقے یوکون کے اوپر اڑتی ناقابل شناخت شے کو مار گرایا ہے۔جسٹن ٹروڈو کی ٹوئٹ سے قبل نارتھ امریکن ائیرو ڈیفنس کمانڈ (NORAD) نے کہا تھا کہ کینیڈا کے فضائی حدود میں ایک ناقابل شناخت شے کو اڑتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔

اپنی ایک اور ٹوئٹ میں جسٹن ٹروڈو نے لکھا کہ انہوں نے امریکی صدر سے بات کی ہے اور اب کینیڈین افواج اس شے کے ملبے کو جمع کرنے کا بعد اس کا تجزیہ کریں گی۔

I ordered the take down of an unidentified object that violated Canadian airspace. @NORADCommand shot down the object over the Yukon. Canadian and U.S. aircraft were scrambled, and a U.S. F-22 successfully fired at the object.