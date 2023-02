بابراعظم اور عماد وسیم کے درمیان اختلافات کھل کر سامنے آگئے ، کراچی سٹیڈیم میں ایک دوسرے سے نہ ملے

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن)قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم اور سابق نائب کپتان عماد وسیم کے درمیان اختلافات کھل کر سامنے آگئے۔ مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر سپورٹس صحافی عمران صدیقی نے بتا یا کہ آج نیشنل سٹیڈیم کراچی میں ٹریننگ سیشن کے دوران بابر اعظم عماد وسیم اور محمد عامر سے نہ ملے ۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ٹریننگ سیشن کے دوران بابر اعظم نے شرجیل خان سے ملاقات کی ۔

Babar Azam, Muhammad Amir and Imad wasim haven't met each other during today's training session at NSK. Meanwhile, Babar met Sharjeel Khan