شادی سے قبل آپریشن تھیٹر میں فوٹو شوٹ کرانے پر ڈاکٹر کو نوکری سے ہاتھ دھونا پڑ گیا

نئی دہلی (ویب ڈیسک)دنیا بھر میں لوگ مختلف انداز میں اپنی شادی کے فوٹو شوٹ کروانا پسند کرتے ہیں ، بھارتی ریاست کرناٹکا سے تعلق رکھنے والے ایک ڈاکٹر نے اپنی شادی سے قبل آپریشن تھیٹر میں فوٹو شوٹ کروایا تو اسے نوکری سے ہی ہاتھ دھونا پڑگئے ۔

بھارتی میڈیا کے مطابق ایک سرکاری ہسپتال میں کام کرنے والے ڈاکٹر ابھیشیک نے اپنی ہونے والی دلہن کے ساتھ آپریشن تھیٹر میں فوٹو شوٹ کروایا، جس میں دونوں ایک جعلی مریض کا جھوٹا آپریشن کرتے ہوئے نظر آئے جبکہ آپریشن تھیٹر میں دونوں ہنسی مذاق بھی کررہے تھے،ساتھ ہی کیمرہ مین اور لائیٹ مینز نے بھی سٹریچر کا گھیرائو کررکھا تھا۔ ڈاکٹر کی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہوئی جس کیخلاف کرناٹکا کے وزیر صحت نے ایکشن لیتے ہوئے ڈاکٹر کو نوکری سے نکال دیا۔

