وہ سروے جس کی عام انتخابات سے متعلق پیشگوئی درست ثابت ہوئی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) گیلپ سروے کی عام انتخابات سے متعلق پیشگوئی درست ثابت ہوئی۔

پنجاب میں الیکشن کے نتائج سروے کے نتائج سے تقریباً مکمل طور پر مماثل ہیں (سروے میں پی ٹی آئی کو 34 فیصد ووٹ شیئر تجویز کیا گیا)، 2024 کے الیکشن میں پی ٹی آئی نے 35 فیصد ووٹ حاصل کیے۔ مسلم لیگ ن کا ووٹ شیئر 34 فیصد ہے،گیلپ سروے میں یہ 32 فیصد تھا۔

خیبرپختونخوا کی بات کریں تو گیلپ سروے میں پی ٹی آئی 45فیصد تھی اور عام انتخابات 2024 میں اس نے 46فیصد ووٹ حاصل کیے تھے۔ سروے میں جے یو آئی ف 15فیصد تھی اور عام انتخابات 2024 میں اس نے 15.75فیصد ووٹ حاصل کیے تھے۔ سروے میں مسلم لیگ ن 9فیصد تھی اور عام انتخابات 2024 میں انہوں نے 9فیصد ووٹ حاصل کیے۔ سروے میں پی پی پی 7 فیصد تھی اور عام انتخابات 2024 میں اس کا ووٹ 6 فیصد تھا۔

Gallup Pakistan analyses the 2024 GE results with our pre-election poll released 4 weeks before the election publicly available as well



The reason to share is to show how accurate survey results can be but also that election results are broadly within the range of survey results