پی ٹی آئی غیر ذمہ دار ہے پی ٹی آئی غیر ذمہ دار ہے

پاکستان تحریک انصاف کے وزراء نے کمال وطیرہ پکڑا ہے کہ پہلے تین مہینے تو ہر خرابی کی ذمہ داری مسلم لیگ(ن) کی سابقہ حکومت پر ڈالتے رہے ہیں اور اگلے تین ماہ میں انہوں نے یہ ذمہ داری اداروں کے سربراہوں پر ڈال کرانہیں فارغ کرنا شروع کردیا ہے ۔ گویا کہ اس ملک میں ہر کام کی ذمہ دار یا تو مسلم لیگ(ن)ہے یا پھر بیورو کریٹ ہیں اور جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے تو وہ غیر ذمہ دار ہے ۔ خاص طور پر ملک میں گیس کے بحران پر سوئی سدرن گیس کمپنی اور سوئی نادرن گیس کمپنی کے ایم ڈیز کی برطرفی کے بعد تو یہی نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ ملک خراب تھا جس کی ذمہ دار مسلم لیگ(ن) تھی اور ملک خراب ہے جس کی ذمہ دار بیوروکریسی ہے اور پی ٹی آئی صرف غیر ذمہ دار ہے۔

دوسرے الفاظ میں حکومت تو پی ٹی آئی کی ہے، لیکن ذمہ داری نون لیگ کی ہے یا پھر پیپلز پارٹی کی ہے ، جیسے کہ ان دو پارٹیوں سے پہلے تو ملک میں کسی اور پارٹی کی حکومت تھی ہی نہیں!۔۔۔ ایسے میں ہمارے ٹی وی اینکر اگر غلطی سے ان دو پارٹیوں کو کسی پروگرام میں Defend کربیٹھیں تو دراصل وہ موجودہ حکومت اور وزیراعظم کو Offend کر بیٹھتے ہیں۔اِس لئے ہمارے ٹی وی اینکر بھاگتے تو فاسٹ باؤلر کی طرح ہیں، لیکن حکومتی وزراء کی طرف سوال اس طرح پھینکتے ہیں، جس طرح بچوں کو گیند پھینکی جاتی ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہر ٹی وی اینکر کے پروگرام کا وقت تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن پروگرام میں زیربحث پاکستان کے مسائل ختم نہیں ہوتے!

اس صورتِ حال کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حکومت میں ان لوگوں کو بٹھادیا گیا ہے ،جنہیں ابھی ویٹنگ ایریاز میں بیٹھنا تھا۔ وہ تو شکر ہے کہ چیف جسٹس کے ریمارکس عوام کا کتھارسس کر دیتے ہیں وگرنہ حکومت کی نااہلی تو کب کی سب پر عیاں ہوچکی ہے ۔بڑے بڑے دعوے تو وزیر اعظم عمران خان نے کئے تھے، مگر اب جواب ان کے وزراء کو دینے پڑتے ہیں ۔ تاہم وزیر پٹرولیم غلام سرور خان تو پہلے تین ماہ میں ہی ایسے لطیفے گھڑنے لگے ہیں جیسے ان کے مدمقابل چودھری نثار علی خان نے پانچ سال کی مدت مکمل ہونے کے قریب گھڑنے شروع کئے تھے۔ ایک غلام سرور خان پر ہی موقوف نہیں،پوری پی ٹی آئی کا یہ حال ہے کہ الیکشن گلوکار ابرارالحق کو لڑواتی ہے اور کام گلوکار شہزاد رائے سے لینے کی کوشش کرتی ہے اور لطیفہ یہ ہے کہ پچاس پچاس سال کی صحافت کا تجربہ رکھنے والے پانچ پانچ سال کی سیاست کا تجربہ رکھنے والوں سے ملکی مسائل کا حل سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔

یہ سوال جتنی تواتر سے کیا جارہا ہے کہ ملک میں کون حکومت کررہا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں بہت سارے باورچی بیک وقت باورچی خانے میں گھسے ہوئے ہیں اور ہنڈیا چڑھانے کے جتن کر رہے ہیں اور عوام ہیں کہ ان کی بھوک بڑھتی جا رہی ہے، مگر باورچی خانے سے کچھ برآمد نہیں ہورہا ہے۔ایسے میں حکومتی وزراء نون لیگ والوں اور پاکستانی عوام پی ٹی آئی والوں کو گالیاں دینے لگے ہیں، جس طرح پی ٹی آئی ہر کام کی ذمہ داری دوسروں پر ڈال دیتی ہے عین ممکن ہے کہ کل کو پی ٹی آئی والے اپنی ناکامی کی ذمہ داری بھی عوام پر ڈال دیں کہ انہوں نے انہیں ووٹ دیئے تھے۔

حکومت اپنے تئیں بے حد مطمئن ہے کہ سعودی عرب، چین اور متحدہ عرب امارات سے پیسے ملتے جار ہے ہیں مگر عوام خوفزدہ ہیں کہ جوں جوں پیسے ملتے جا رہے ہیں توں توں ملک کے معاشی مسائل بڑھتے جا رہے ہیں اور اس گومگو کی کیفیت میں 100دن کب کے گزر گئے، مگر حکومت کے انقلابی منصوبوں کے بے نقاب ہونے کا سب کو انتظار ابھی تک ہے۔ ادھر لوگوں کی تجوریوں سے ان کی بچتیں غائب ہوتی جا رہی ہیں اور انہیں سمجھ نہیں آتی کہ وہ اس کا ذمہ دار حکومت کی جانب سے کی جانے والی ڈی ویلیوایشن کو قرار دیں یا پھر حکومت کی پالیسیوں کو !

جہاں تک نیب کا تعلق ہے تو لگتا ہے کہ ساری نیب ایک چیئرمین کی ذات میں محدود ہے، جس پر وزیر اطلاعات فواد چودھری نے اعتراض اُٹھا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ کب وزیراعظم عمران خان کے منہ سے سننے کو ملتا ہے کہ اُنہیں شرم آنی چاہئے ایک وزیراعظم کے خلاف کرپشن کا مقدمہ چلا رہے ہیں۔

ایسے میں جب چیف جسٹس میاں ثاقب نثار پاکستان کے اداروں کی ناقص کارکردگی پر سوال پوچھتے ہیں تو ایک لمحے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ پاکستان میں نہیں،ملکہ برطانیہ میں وکالت کرتے رہے ہیں ، تبھی تو وہ عدلیہ سمیت پاکستانی اداورں کی حالت زار سے آگاہ نہیں ہیں۔ سپریم کورٹ کے احکامات پر بننے والی جے آئی ٹیوں کی رپورٹوں سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ جو کوئی اس ملک میں شاہانہ زندگی گزار رہا ہے وہ کرپٹ ہے، لیکن دوسری جانب بنی گالا کی رہائش گاہ نظر آتی ہے،جو 300کینال پر مشتمل ہے،لیکن پھر بھی اس کے اندر ایک صادق اور امین شخص رہتا ہے، لہٰذا ضروری نہیں ہے کہ کئی سو ایکڑوں پر مشتمل گھر کرپشن سے ہی بنے ہوں اور ان کے اخراجات منی لانڈرنگ سے حاصل کی گئی رقم سے چل رہے ہوں۔

اس ملک میں لطیفہ یہ ہے کہ سکہ بند صحافی Off the screenہیں اور تکہ بند صحافی On the screenہیں!

مزید : رائے /کالم