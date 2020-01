متعدد سیاسی شخصیات کے بعد حریم شاہ نامی اکاﺅنٹ سے قومی کرکٹ ٹیم کے ایک اہم کھلاڑی کی ویڈیو بھی لیک

لاہور (ویب ڈیسک) ٹک ٹاک سے مقبولیت حاصل کرنے والی حریم شاہ نے سیاسی رہنمائوں اور متعدد شخصیات کے بعد اب قومی کرکٹ ٹیم کے ایک اہم کھلاڑی کی ویڈیو بھی لیک کر دی۔حریم شاہ نے مائیکرو بلاگنگ سائٹ ٹوئٹر کے ذریعے قومی ٹیم کے نوجوان فاسٹ بولر شاہین شاہ آفریدی کی ایک ویڈیو لیک کی۔

روزنامہ جنگ کے مطابق ٹک ٹاک سٹار حریم شاہ نے ویڈیو شیئر کرنے کے ساتھ کیپشن کے ذریعے وضاحت کی کہ ’آپ میں سے بہت سے لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہوں گے، میں نے ہی کچھ ماہ قبل کرکٹر شاہین شاہ آفریدی کو ایکسپوز کیا تھا‘۔حریم شاہ نے قومی کرکٹر پر الزام لگاتے ہوئے مزید کہا کہ ’جناب ویڈیو کال کرنے کا کہہ رہے تھے اور جب میں نے ان کی ویڈیو کال ریسیو کی تو انہوں نے نازیبا حرکتیں شروع کر دیں‘۔

#ShaheenAfridi

Many of you don't know but it was me who exposed Cricketer Shaheen Afridi a few months back..janab video call ka keh rahy thay, jab video call pick ki tu gandi harkatein shuru kar di pic.twitter.com/5tlOL43eVE