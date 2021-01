بلاول بھٹو اور آصف زرداری کو نئے امریکی صدر جوبائیڈن نے بلاوا بھیج دیا، ایسی خبر کہ وزیراعظم عمران خان بھی حیران پریشان رہ جائیں گے

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )نجی ٹی وی نے دعویٰ کیاہے کہ امریکہ کے نومنتخب صدر جوبائیڈن نے عہد کی حلف برداری تقریب میں شرکت کیلئے پاکستان میں بھی دو شخصیات کو دعوت نامے بھجوا دیئے ہیں ۔

نجی ٹی وی اے آر وائے نیوز کی رپورٹ کے مطابق کانگریس میں جوبائیڈن کے الیکٹورل ووٹس کی توثیق کے بعد تقریب حلف برداری 20 جنوری کو ہوگی جس میں شرکت کیلئے دنیا بھر میں دعوت نامے بھیجے جارہے ہیں ۔ اس ضمن میں جوبائیڈن نے پاکستان میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور پاکستان کے سابق صدر آصف علی زرداری کو تقریب حلف برداری میں شرکت کیلئے دعوت نامے بھیجوا دیئے ہیں ۔

یاد رہے کہ کانگریس پر الیکٹورل ووٹس کی توثیق کیلئے جاری اجلاس پر ٹرمپ کے حمایتوں نے دھاوا بول دیا تھا ، کئی گھنٹوں کی جدو جہد کے بعد کانگریس کا قبضہ چھڑایا گیا اور مائیک پینس کی زیر صدارت اجلاس دوبارہ شروع کیا گیا ۔

صحافی وجاہت نے بھی ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ آصف زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کو جوبائیڈن نے تقریب حلف برداری میں شرکت کا پروانہ بھیج دیا ہے۔

Bilawal Bhutto Zardari and Asif Zardari invited by the US President-elect Joe Biden's inauguration ceremony on January 20th, 2021.