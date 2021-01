پاکستانیوں کے پسندیدہ غیر ملکی سفیر ’مارٹن کوبلر‘ اس وقت کہاں ہیں اور پاکستان کی کون سی چیز ابھی تک سنبھال کر رکھی ہوئی ہے؟

برلن (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستانیوں کے پسندیدہ غیر ملکی سفیر مارٹن کوبلر ریٹائرمنٹ کے بعد جرمن دارالحکومت برلن میں زندگی گزار رہے ہیں۔

مارٹن کوبلر 2017 سے 2019 تک پاکستان میں جرمنی کے سفیر کی حیثیت سے خدمات سرانجام دیتے رہے۔ وہ اپریل 2019 میں ریٹائر ہوئے اور اپنے ساتھ پاکستان کی بہت سی سنہری یادیں لے کر جرمنی واپس چلے گئے ۔ ریٹائرمنٹ کے بعد اب وہ برلن میں مقیم ہیں۔

انہوں نے اپنے ٹوئٹر اکاؤنٹ سے ایک تصویر شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ وہ برلن میں نئے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو رہے ہیں۔ انہوں نے ہاتھ میں پاکستانی ٹرک آرٹ کا نمونہ ایک چھوٹا ٹرک بھی اٹھا رکھا ہے۔

مارٹن کوبلر نے پاکستان میں اپنی تعیناتی کے دو سالوں کے دوران یہاں خوب سیاحت کی اور مقامی لوگوں کے دل جیت لیے۔ انہوں نے ایک ایسے وقت میں جب کوئی پاکستان آنے کو تیار نہیں تھا، پاکستان کے سیاحتی مقامات کا بغیر سکیورٹی کے رخ کیا اور بیرونی دنیا کے سیاحوں کو یہ بتایا کہ پاکستان نہ صرف خوبصورت ہے بلکہ ایک انتہائی محفوظ ملک ہے۔ پاکستان کیلئے انہی خدمات کی بنا پر انہیں پاکستان میں آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔

Finally moving in to our appartment in #Berlin, very happy to unpack my small art truck, great gift from #Pakistan @ImranKhanPTI @GermanyinPAK @GERinPAK4youth pic.twitter.com/OMG8NNiYFa