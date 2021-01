’نیشنل ٹی 20 کپ میں عمدہ کارکردگی پر بھی پی ایس ایل میں منتخب نہ ہونے پر مایوسی ہوئی‘ کس پاکستانی فاسٹ باؤلر نے ’دل ٹوٹنے‘ کے باوجود محنت جاری رکھنے کا اعلان کیا؟

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاسٹ باﺅلر احسان عادل نے پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے چھٹے ایڈیشن کیلئے کسی بھی فرنچائز کی جانب سے منتخب نہ کئے جانے پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے محنت جاری رکھنے کا اعلان کر دیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق احسان عادل نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری اپنے پیغام میں لکھا ”حالیہ نیشنل ٹی 20 کپ میں بہترین سٹرائیک ریٹ رکھنے والا دوسرا اور بہترین اوسط رکھنے والا تیسرا فاسٹ باﺅلر ہونے کے باوجود بھی پی ایس ایل کیلئے منتخب نہ ہونے پر مایوسی ہوئی ہے۔۔۔ میں سخت محنت جاری رکھوں گا اور انشاءاللہ زبردست کم بیک کروں گا۔“

Despite having 2nd best strike rate and 3rd best avg. among fast bowlers in recent National T20 cup it’s disappointing not being picked in PSL draft....I will continue working hard and make a strong come back soon INSHALLAH!! #HBLPSLDraft