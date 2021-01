جواداحمد کے نئے گانے ’کسانا‘ کی بھارتی کسانوں میں بھرپور پذیرائی

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)معروف پاکستان گلوکار جواد احمد نے اپنا نیا گانا’ کسانا‘ ریلیز کیا ہے جس کو بھارتی پنجاب میں بھرپوز پذیرائی مل رہی ہے،نئے گانے کو پاکستان میں بھی پسند کیا جارہا ہے۔

گلوکار جواد احمد نے گانے 'کسانا' کی ویڈیو اپنے ٹویٹر اکاونٹ پر بھی شئیر کی ہے،ویڈیو کے کپشن میں انہوں نے لکھا ہے کہ وزیراعظم،صدر،جنرل،ڈی سی ،جج اور پولیس آفیسر سب وہی کھاتے ہیں جو تمام اگاتے ہو،یہ لوگ بھوک سے مرجائیں گے اگر تم فصل نہ اگاؤ۔جواد احمد کا کہنا تھا کہ ان کا یہ گانا دنیا بھر کے کسانوں کے لئےہے۔

Prime Minister, President & General

DC, Judge & Police Officer

All eat what you make

They’ll all be dead of hunger

If you don’t sow & reap

They are all servants

And you the provider

O’ Peasant,

Rise & live!

Our tribute to all the Peasants of the world.https://t.co/WWnBWxtSVj pic.twitter.com/QpCJVN6fzU